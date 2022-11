Hitzlsperger, el exjugador alemán, antes del Mundial: "Ojalá algún colega salga del armario en Qatar"

Thomas Hitzlsperger, el que fuera jugador de fútbol hasta el año 2013 y también internacional por la selección de Alemania, mostró este miércoles su "deseo" de que en el próximo Mundial de Qatar algún colega de profesión tenga su propio "coming out", es decir, que proclame su homosexualidad. El exjugador fue uno de los que dio el paso poco después de su retirada y ahora anima a otros hombres que estén en su misma situación a hacerlo.

"Me parecería estupendo si alguno lo hiciera. Pero no invito a nadie a hacerlo", afirmó el exfutbolista, al semanario Die Zeit. Estas declaraciones llegan en medio de la gran polémica reciente, una más dentro de largo historial, causada por las declaraciones homófobas del embajador del torneo catarí Khalid Salman. El asiático apuntó que la homosexualidad está prohibida en Qatar "porque daña la mente".

Thomas Hitzlsperger fue uno de los pocos jugadores de fútbol que ha proclamado abiertamente su homosexualidad. Lo hizo en el año 2013, un tiempo después de retirarse del deporte en activo, pero aún así marcó un hito en el ámbito del fútbol.

No obstante, el alemán sabe que un Mundial, con todo lo que ello conlleva profesionalmente, no es el mejor lugar para salir del armario: "Seguramente no es el mejor momento para hacerlo, porque disputar un Mundial implica la máxima concentración y un anuncio de estas características desviaría totalmente la atención sobre lo futbolístico", apuntó.



En medio del huracán

La designación de Qatar como sede del próximo Mundial de fútbol lleva mucho tiempo levantando ampollas, pero la polémica se ha recrudecido en los últimos días. Especialmente en Alemania, donde en varios estadios de la Bundesliga se han podido ver mensajes que invitaban directamente al boicot de la cita mundialista.

Además, algunos personajes relevantes del fútbol, el último de ellos Jürgen Klopp, han puesto en tela de juicio la elección de Qatar. Incluso Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, terminó confesando que todo se debió a una cuestión monetaria y que es un grave error llevar un evento de estas características a un país como el asiático.

Hitzlsperger también se sumó a estas reivindicaciones contrarias a la celebración del Mundial en Qatar y, de hecho, fue todavía un poco más allá. El exinternacional alemán cargó duramente contra otros exjugadores como David Beckham, y calificó como algo "obsceno" que el inglés se prestara a promocionar este evento a cambio de ingresos multimillonarios para sus arcas.

Protesta del estadio del Borussia Dortmund contra el Mundial de Qatar 2022. EFE

El poco respeto hacia los Derechos Humanos, la desprotección de varios colectivos como el LGTBI o la gran cantidad de muertes que se produjeron durante la construcción de los estadios, son varios de los factores que siguen escandalizando a la opinión pública. Pese a que desde Qatar ha habido declaraciones tratando de reconducir la situación, la última aparición de uno de sus embajadores ha vuelto a encender la llama.

Salman utilizó el término "enfermedad mental" para referirse a la homosexualidad, y apuntó que es "haram", es decir, algo prohibido por la religión. Además, apuntó que los niños podrían aprender algo que no es bueno.

