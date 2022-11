Robinho aparece disfrazado en las protestas a favor de Bolsonaro para evitar ser detenido

En los últimos días se han desatado las protestas en Brasil. La victoria de Lula da Silva ha provacado disturbios en las calles de las grandes ciudades del país. Los seguidores de Jair Bolsonaro han salido a modo de protesta para discutir la victoria del nuevo presidente del país sudamericano.

Uno de los últimos en sumarse a ellas ha sido el exfutbolista Robinho. El que fuese delantero del Real Madrid, AC Milan o Manchester City fue visto en las manifestaciones a favor de Bolsonaro. Una situación que no sería nada polémica si no fuese por lo que rodea al exjugador.

Italia ha pedido la extradición del brasileño debido a los cargos de violación a los que se le acusa. Está condenado a nueve años de cárcel en el país europeo y, pese a ello, no le importó acudir a las manifestaciones, aunque lo hizo de una manera muy particular. Para evitar ser reconocido, Robinho acudió disfrazado con una bandera de Brasil y un pasamontañas.

Robinho, disfrazado en la manifestación. PopTime

No ha sido el único futbolista visto en las diferentes protestas realizadas en todo el país. Donato, exjugador de Atlético de Madrid o Deportivo de La Coruña, también llamó al alzamiento. "La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no se quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla", escribió en sus redes sociales tras la victoria de Lula da Silva. Otros como Neymar o Ronaldinho también mostraron su apoyo a Bolsonaro.

[El exfutbolista Donato pide 'ir a la guerra' para poner fin al "comunismo" de Lula da Silva en Brasil]

Acusado

El exfutbolista de 38 ha sido acusado por una violación grupal a una joven albanesa. El Ministerio de Justicia de Italia solicitó el pasado 4 de octubre la extradición del brasileño. Obligado a cumplir nueve años de prisión por abusos sexuales, desde el país transalpino solicitaron su extradición.

Sin embargo, dicha práctica no está permitida en Brasil, por lo que se está demorando el trámite. No es el único acusado, su amigo Ricardo Falco y otras cuatro personas también están implicadas, pero al no ser localizadas ni siquiera han sido procesas en el caso.

[Italia pide la extradición de Robinho para cumplir una pena de 9 años de cárcel por violación]

"Para nosotros, la condena debe ser cumplida. Si fuera en Italia, iría a la cárcel, pero ahora la pelota está en el tejado de Brasil, que se ocupará de esto en base a su Constitución", aseguró el abogado de la joven albanesa sobre el caso.

Está por ver dónde cumple la pena de cárcel Robinho, ya que se ha especulado sobre realizarlo en una cárcel de Brasil si llega a un acuerdo con Italia, sin embargo, la última palabra la tendrá el Gobierno carioca, que es el que decidirá sobre el caso.

Sigue los temas que te interesan