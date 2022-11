Quién es Pablo Barrios, la nueva ilusión de Simeone en el Atlético que pasó por la cantera del Real Madrid

No corren buenos tiempos en el Atlético de Madrid. La eliminación en la Champions y sumar a eso quedarse sin billete para la Europa League, ha provocado que incluso se ponga en duda la continuidad del 'Cholo' Simeone. En medio de la tormenta, de si los jugadores valen o no, de si es necesario un cambio de ciclo comenzando por el banquillo... ha aparecido la figura de Pablo Barrios.

Madrid vio venir al mundo a Pablo Barrios el 15 de junio de 2003. Desde pequeño vio en el fútbol una forma de vida y así llegó a la cantera del Real Madrid. Sin embargo, a los 14 años dijo adiós a la casa blanca después de no renovar. Pero, como se suele decir, donde se cierra una puerta, se abre una ventana. Y fue el Atlético el que le captó para reforzar su cantera.

Pese a que su carrera no ha hecho nada más que comenzar, en el Cívitas Metropolitano son muy conscientes de su potencial. De ahí que blindasen a la joya de la corona de su cantera hasta el año 2025. Mientras continúa creciendo en la Segunda Federación B, su salto al primer equipo llegó de la mano de Simeone. El entrenador argentino está encantado con él. De hecho, cree que fue lo mejor en el adiós a la Champions League.

El 'Cholo' Simeone y Pablo Barrios, en un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

Una luz en la oscuridad. Así ve a Pablo Barrios. Y no solo el 'Cholo', también los aficionados rojiblancos están emocionados con este particular ascenso del futbolista. No en vano, en las redes sociales ya hay colchoneros que colocan al joven por encima, en cuanto a rendimiento actual, de leyendas del club como Koke Resurrección o Saúl Ñíguez.

Nuevo soldado

Simeone cuenta así con un nuevo soldado para su ejército. Eso sí, de lo más talentoso. Le dio la alternativa en el partido ante el Cádiz, disputado en el Nuevo Mirandilla, y volvió a apostar por él en la derrota ante el Oporto en Do Dragão. Estreno así en La Liga y en la Champions League. Todavía no ha podido ganar, pero sí se ha llevado los piropos de su entrenador.

En rueda de prensa, el 'Cholo' dejó claro que lo que más le había gustado ante el Oporto fue la aparición del canterano: "Me pone muy contento el inicio de Pablo Barrios, no tiene miedo y es bueno, más todavía siendo de nuestra cantera". "Salvo a Barrios. Me gusta el chico. Hablé con él, tiene muchas cosas buenas. Está apareciendo un chico muy interesante", agregó el argentino.

"Un chico muy interesante", sin miedo y que "tiene muchas cosas". En pocas palabras, Simeone ha puesto el foco sobre este joven jugador que no ha dejado de llamar la atención mediática en la última semana. Todavía pocos minutos para él con el primer equipo, pero suficientes para haberse ganado al entrenador colchonero por su entrega diaria.

Polivalente e inteligente

Para poner en valor sus características, basta con acudir a cómo hablaba el Real Madrid de él: "Jugador polivalente e inteligente en la colocación. Muy participativo en todas las acciones que juega al primer toque. Saca el balón desde atrás y hace jugar a los demás. Defiende bien la portería al despejar con facilidad los balones de los rivales y es muy trabajador en tareas defensivas".

Pablo Barrios, en su partido de debut con el primer equipo del Atlético de Madrid Atlético de Madrid

Sus cualidades han ido floreciendo con el paso de los años. Y todo a base de trabajo y sacrificio, algo que él mismo puso en valor después de su debut en el Nuevo Mirandilla: "Les digo (a los canteranos rojiblancos) que se sigan sacrificando, porque aunque parezca un imposible llegar, algo muy lejano, cuando menos lo puedes esperar, te llaman y puedes llegar a debutar con el Atlético, que es lo que desean todos los niños".

Con todo esto muy interiorizado, Pablo Barrios se convirtió en el canterano número 40 que hace debutar Diego Pablo Simeone con el primer equipo del Atlético de Madrid. Esto gracias a su papel destacado en la cantera colchonera y, sobre todo, a su aportación a los éxitos del Juvenil de Fernando Torres, con el que alcanzó las semifinales de la UEFA Youth League y también se proclamó campeón de liga.

De ahí a su ascenso al Atlético B y su confirmación como uno de los jugadores con más talento en la zona del centro del campo para el futuro del panorama nacional. Pasito a pasito. Piedra a piedra ha ido construyendo esta oportunidad en el primer equipo. Oportunidad que le llegó de la mano de Simeone y que Barrios ha aprovechado para enamorar a la familia rojiblanca.

