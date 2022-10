Atlético Madrid - Bayer Leverkusen, la Champions en directo | Resultado, resumen y goleadores del partido

Ya en la penúltima jornada del grupo B de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid circula por el borde del abismo, necesitado de dos victorias aparentemente indispensables para depender de sí mismo, la primera este miércoles contra el Bayer Leverkusen en el Metropolitano, donde Xabi Alonso desafía a Diego Simeone, con la supervivencia de los dos equipos en disputa en un compromiso decisivo.



⚽ Primera parte:

El Atlético de Madrid no ha hecho una buena primera mitad. El equipo del 'Cholo' Simeone ha pecado de falta de contundencia en defensa y de ausencia de claridad de ideas. No tardaron en dar el primer zarpazo los alemanes por mediación de Diaby. Error grave de Griezmann que perdió un balón imperdonable y propició la contra del equipo de Xabi Alonso. Diaby recibió dentro del área y no perdonó en el minuto 9.

El Atleti no se vino abajo y consiguió empatar solo unos minuto después, en el 22. Gran jugada colectiva entre Correa y Griezmann. El francés se la deja de cara a Carrasco que dispara y marca desde la frontal del área con un lanzamiento seco y ajustado. Pero de nuevo, duró poco la alegría en la casa del pobre ya que tras otra pérdida, esta vez de Correa, Hudson-Odoi hizo el 1-2 en el minuto 29. Después, ocasiones en ambos bandos, pero sin premio.

⚽ Goleadores:

0-1 (9') Diaby: Pérdida de Griezmann en la salida de balón, contra rápida del Bayer Leverkusen y disparo de Diaby a la escuadra de Oblak.

1-1 (22') Carrasco: Disparo seco y duro de diestra del futbolista belga que se cuela cerca de la base del poste de la portería del Leverkusen.

1-2 (29') Hudson-Odoi: Nuevo error del Atleti con pérdida de Correa, robo de Arimi y este la mete en profundidad para la llegada de Hudson-Odoi que no perdona tras dos recortes.