Portugal - España, la UEFA Nations League en vivo | Resultado, resumen y estadísticas del partido de fútbol

Hugo Guillamón se lleva la primera tarjeta amarilla en el Estadio Municipal de Braga. El central de España agarra a Cristiano Ronaldo para cortar la contra del delantero de Portugal.

Orsato no duda y muestra la cartulina a Guillamón. Antes de eso, la Selección se acercó a la portería lusa, pero Carlos Soler no estuvo rápido en esta ocasión y no encontró remate.