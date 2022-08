El FC Barcelona inscribe a Koundé: podrá jugar contra el Valladolid

El Barcelona ha conseguido inscribir al futbolista francés Jules Koundé en LaLiga y podrá entrar en la convocatoria del partido que el equipo azulgrana disputará este domingo (19:30 horas) contra el Valladolid, según figura en la página web de la patronal del fútbol español.



Después de que se perdiera las dos primeras jornadas debido a los problemas del equipo azulgrana en cumplir las normas de 'fair play' financiero, LaLiga ha dado luz verde este sábado a la entidad para que el exjugador del Sevilla pueda jugar en la competición doméstica.

Para que esto se haya podido producir el Barça se ha acogido al artículo 92, lo que significa que los directivos del Barcelona han tenido que mirar hacia su bolsillo y avalar para haber conseguido que LaLiga permita al central francés ser jugador de pleno derecho del equipo blaugrana.

Jules Koundé, en un entrenamiento del FC Barcelona FC Barcelona

El citado artículo 92 indica que "existe la opción de incrementar la capacidad de inscripción anticipando la consecución de ingresos o beneficios. Es una medida que tiene un carácter estrictamente transitorio, con el compromiso por parte del club de restablecer la situación previa durante la misma temporada".

"Para ello se debe prestar unas garantías a través de un depósito en efectivo o aval bancario, que debe ser aportado por el accionista o un tercero ajeno al club, pero nunca por el propio club", se añade.

"En este sentido, en caso de no materializarse el restablecimiento de la situación, la garantía quedará registrada en el balance del Club como patrimonio neto con carácter no reintegrable, pudiendo LaLiga aplicar estas garantías para el pago de deudas vencidas por el Club. Además, existe un importe máximo limitado que puede usarse bajo esta norma: 5% del Importe Neto de la Cifra de Negocios en LaLiga Santander y 1,5% en LaLiga SmartBank", señala el artículo 92.

Una situación poco habitual pero que Xavi celebra, ya que se mostró muy molesto días atrás por no poder contar con el francés. "Es la situación que tenemos. No me molesta. Cada uno mira por su futuro. Por tener una solución. No me molesta. Me molesta mucho no tener a Koundé. El mercado no acaba hasta el 1 de septiembre. Quizás hoy hubiera jugado Jules".

Situación resuelta

Xavi aseguró que no es solo una cuestión personal, ya que en el club piensan igual que él: "Nos molesta a todos. Que no se me malinterprete. Mateu y Jordi están haciendo un trabajo extraordinario. Me molesta porque le fichamos para jugar. Los primeros contrariados son Mateu y Jordi. El jugador lo entiende. Es lo que tenemos. Esperemos a la semana que viene, a ver si hay suerte".

Ahora Xavi ha tenido suerte, y el Barça ha podido inscribir al exjugador del Sevilla, por el que pagó 55 millones de euros y que ha sido uno de los fichajes estrellas de este verano. Se espera que tenga minutos frente al equipo pucelano, incluso que ya sea titular junto a Araújo o Christensen en la zaga culé.

