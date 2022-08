El duro verano de Neymar: "Los clubes no le querían ni prestado"

El verano para Neymar no ha sido fácil, le han llovido las críticas tras unos meses en los que su fútbol no ha brillado y su vida extradeportiva ha vuelto a estar en las portadas. Sus tiranteces con Mbappé después de la renovación de este no ayudaron, incluso se llegó a decir que el brasileño iba a salir del Parque de los Príncipes, pero a París no llegaron ofertas.

Ahora, el exjugador del Mónaco Jerome Rothen ha sido el último en poner en duda al crack carioca: "Mbappé no pidió la salida de Neymar. Conociendo un poco a Kylian, nunca lo hubiera permitido. Mbappé quería un proyecto deportivo diferente y por eso tardó mucho en extender su contrato. Cuando le venden un proyecto deportivo, un nuevo proyecto y los qataríes llegan a él diciendo que ese proyecto se hará sin Neymar porque no querían quedarse con él por X razones", indicó en RMC.

"Después de quince días Neymar no tenía ofertas, porque nadie lo quería y aunque lo querían ceder, nadie lo quería. Neymar se puso en óptimas condiciones para estar físicamente de cara al Mundial y también para estar bien en la cancha", aseguró sobre el '10' del PSG.

Neymar celebra un gol con el PSG Reuters

Eso sí, Rothen ha valorado el buen inicio de curso que ha tenido Neymar, que está destacando en la Ligue 1: "Ya era hora que su nivel estuviera al nivel de su pensamiento. Hubo un cambio de estrategia con Mbappé, más profesionalismo. Es un discurso más firme con los que suelen descontrolarse un poco. Por el momento, lo dice Christophe Galtier, Neymar está perfecto en los entrenamientos. No se ha perdido un partido y está muy bien".

Pero puntualiza: "El día que Neymar llegue patas arriba porque se acostó a las 5 de la mañana por un torneo de póker o un viaje y se va a perder un partido por tal o cual...", advierte Rothen.

Seguramente la mayor polémica que ha tenido el internacional por Brasil este año ha sido la disputa por tirar un penalti con Mbappé, algo que ha tratado de zanjar Galtier. El nuevo técnico está siendo uno de los encargados de poner paz, sobre todo entre los dos jugadores, que tuvieron una disputa a la vista de todos en el partido frente al Montpellier por lanzar un penalti.

Mbappé, el tirador

"Mbappé es el lanzador número 1. Por principios, siempre defino un segundo (tirador) que obviamente es 'Ney'. Puede haber situaciones como la semana pasada en las que tienes que ser inteligente. Tenemos que ver cómo se siente el uno y el otro, pero la orden es Kylian tirador número uno y, en caso de no hacerlo él, Ney tirador número dos", apuntó Galtier en Prime Video.

Galtier zanjó así en público la polémica que surgió tras la goleada al Montpellier (5-2), en la que Mbappé tiró un primer penalti fallado, y Neymar, a la hora de ejecutar un segundo, lo tiró y anotó... pese a que Mbappé fue a reclamarle el balón para lanzarlo él de nuevo.

