Xavi Hernández estalla por la situación del FC Barcelona: "Me molesta mucho no tener a Koundé"

El FC Barcelona pasó apuros en el Reale Arena, pero terminó venciendo con contundencia a la Real Sociedad tras una gran segunda parte. La aparición de Ansu Fati y el olfato de gol de Robert Lewandowski fueron claves a la hora de poder sellar la primera victoria oficial de la temporada para los azulgranas.

A pesar de su felicidad por el triunfo y por los segundos 45 minutos, Xavi Hernández no pudo ocultar su malestar por la situación que rodea a la figura de Jules Koundé. El exjugador del Sevilla llegó en el mercado de fichajes de verano y todavía no ha podido ser inscrito. Y a juzgar por el estado de la operación salida del Barça, el camino para conseguirlo no es que sea precisamente fácil.

"Es la situación que tenemos. No me molesta. Cada uno mira por su futuro. Por tener una solución. No me molesta. Me molesta mucho no tener a Koundé. El mercado no acaba hasta el 1 de septiembre. Quizás hoy hubiera jugado Jules".

Xavi aseguró que no es solo una cuestión personal, ya que en el club piensan igual que él: "Nos molesta a todos. Que no se me malinterprete. Mateu y Jordi están haciendo un trabajo extraordinario. Me molesta porque le fichamos para jugar. Los primeros contrariados son Mateu y Jordi. El jugador lo entiende. Es lo que tenemos. Esperemos a la semana que viene, a ver si hay suerte".

Joan Laporta y Jules Koundé en su presentación. Gerard Franco / DAX via ZUMA Press / DPA

Victoria importante del Barça

Sobre el choque, el entrenador catalán valoró una victoria importante para su futuro en La Liga: "Siempre es difícil ganar en este estadio. Cuando tenemos calma y pausa... En la segunda parte entramos bien y marcamos la diferencia. Es una victoria muy importante para nosotros, que refuerza nuestro trabajo. Esto se trata de insistir y creer. También de jugar mejor. Creo que, en líneas generales, hicimos un buen partido".

Xavi habló sobre el duelo de pizarras con Imanol Alguacil en el que terminó imponiéndose: "Ellos jugaron en rombo. Nos sobraba un defensa. He puesto los pivotes. He intentado quitarle el balón a la Real. De ahí el cambio de sistema. Creo que hemos estado muy bien con ambos sistemas". Sobre el dibujo táctico sobre el césped, Xavi abrió la puerta a un Barça camaleónico: "Ya veremos. Depende del partido. Hoy teníamos que arriesgar y por eso he hecho esos cambios ofensivos. Al final, es arriesgar y nos ha salido muy bien".

El técnico se marchó muy contento con el partido de jugadores como De Jong a pesar de que el neerlandés falló en el 1-1 de Isak: "He visto muy bien a De Jong. Aún así ha tenido la desgracia del gol. Pedri, Ferran, Gavi... han estado muy bien. Hemos sido valientes. Todavía nos falta entendimiento del juego. De Jong nos da muchas cosas. Ha dividido. Tenemos que perder menos pelotas y entender el juego mejor. Hemos hecho bien bajando a Pedri a la base y Gavi entre líneas, que está acostumbrado. Después del empate del Rayo no era fácil".

Pedri aguanta el balón ante la presión de Take Kubo Europa Press

"Hemos jugado con dos extremos puros y un delantero de interior. Cuatro delanteros prácticamente. Ansu es capaz de marcar diferencias... Han estado muy bien los delanteros. Hemos tenido que ser valientes para ganar el primer partido de la temporada. Es un poco las sensaciones en el entrenamiento también. Ferran ha entrenado una barbaridad de bien y por eso ha jugado. Tiene que ser caro jugar en el Barça. Hay competencia entre ellos".

Por último, y tras la suplencia de Jordi Alba en San Sebastián, dejó un mensaje a los capitanes y a los pesos pesados del vestuario: "Hasta que no han dicho el capitán, no me he dado cuenta. No miro nombre ni edades ni nada. Miro rendimiento y que el equipo se beneficie. Miro por el grupo. Jordi ha salido bien. Sergi Roberto también. Piqué saldrá. Tienen que hacer y ayudar al grupo, tengan los minutos que tengan".

