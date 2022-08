Ryan Giggs, "un tramposo en el amor": sus fuertes confesiones sexuales en el juicio por agredir a su ex

Inglaterra vive pendiente del juicio contra Ryan Giggs, denunciado por su expareja Kate Greville por supuesta agresión y conducta coercitiva. Este miércoles le llegó el turno al exfutbolista de subir al estrado por primera vez. Sus declaraciones ante el Tribunal de la Corona de Mánchester han generado un enorme revuelo.

Giggs ha reconocido que es un "tramposo en el amor" y "nunca" ha podido resistirse ante "una mujer atractiva". También se autodeclara "un coqueto por naturaleza" y, aunque niega haber agredido físicamente a ninguna mujer, admite haber sido infiel a todas las parejas que ha tenido hasta el momento.

El también exseleccionador de Gales dejó en su declaración frases destacadas como esta: "He mentido a mi esposa muchas veces". A su exmujer, Stacy Giggs, precisamente la engañó con Kate Greville. Ryan Giggs recordó que la denunciante también estaba casada cuando iniciaron su aventura y que dejó a su esposo "no más de seis meses después" de su primer encuentro sexual.

Giggs hizo una sorprendente confesión sexual de su relación con Greville: "Teníamos sexo con bastante frecuencia y bastante duro. No nada raro, sino simplemente duro. Especialmente después de no vernos durante un largo periodo de tiempo. Nos enviábamos mensajes sobre lo que íbamos a hacer", declaró.

Negó con rotundidad haber agredido a su ex y también respondió "no" cuando le preguntaron si había convertido a Kate en "esclava de sus demandas". Sobre la agresión de la que le acusan, un cabezazo en la cara propinado a la mujer, dijo que fue solo un accidente: "Acepto que durante esta pelea mi cabeza chocó con la de ella. No estoy seguro de si fue la cara o la cabeza, pero estoy seguro de que no fue deliberado".

Ocho años de aventura con su cuñada

Otro asunto que se trató en la declaración de Giggs y que ha causado morbo en la sociedad británica fue la aventura que mantuvo durante ocho años con su cuñada, Natasha. El ex del Manchester United engañó a su mujer en el pasado con la mujer de su hermano, pero además trató de seducir a la madre de su cuñada, Lorraine Lever.

Aquel episodio salió a la luz en 2011, cuando una fuente de la familia consultada por Daily Mirror dijo lo siguiente: "No puedo creer lo que Ryan está haciendo de su vida. Es un depredador de mujeres. Puede tener adicción al sexo sin saberlo. Su problema es que no puede mantener sus pantalones subidos y necesita ayuda". El juicio sigue en marcha.

