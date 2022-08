Muere electrocutada en el río Jerte Damaris, una niña de 9 años que jugaba en el Futsi Atlético

Luto en el fútbol sala nacional. El motivo es la trágica muerte de Damaris, una niña de 9 años que el pasado sábado murió electrocutada mientras pescaba junto a su tío en el río Jerte (Cáceres). Jugaba en las categorías inferiores del club madrileño Futsi Atlético Navalcarnero.

Los hechos ocurrieron el día 13 de agosto, cuando Damaris y su tío practicaban la pesca cerca del Puente del Merendero de la ciudad cacereña de Galisteo. Estaban en mitad del río cuando el hombre, de 44 años, lanzó la caña y dio en unos cables de alta tensión produciendo lo que se conoce como un arco eléctrico.

Tanto el tío como su sobrina fueron electrocutados. La mujer del hombre, que resultó herido de gravedad, pudo llevarlo hasta la orilla tirando de una de sus extremidades. Damaris salió disparada al agua. Cuando su tía quiso ir a por ella ya había desaparecido por la corriente.

Horas más tarde, bomberos del CEPEI de Plasencia y Cáceres y miembros de Protección Civil encontraron el cuerpo sin vida de la niña en una zona fangosa del río.

El Futsi Atlético Navalcarnero comunicó la trágica noticia a través de sus redes sociales: "Se nos ha ido Damaris, con tan solo nueve años de edad. No podemos explicar tanto dolor. No podremos entender tanta injusticia. Su familia es nuestra familia. No hay extensión más grande que nuestra herida", escribía el club.

Damaris jugaba al fútbol sala en la cantera del Futsi Atlético Navalcarnero. Hace poco más de un mes, el primer equipo del club se proclamaba campeón de la Primera RFEF de fútbol sala femenino. La menor jugaba con el equipo alevín, una categoría superior a la benjamina que era la que le correspondía.

Carta del Futsi Atlético

El Futsi Atlético Navalcarnero también compartió una carta abierta ante las muestras de cariño recibidas por la tragedia: "La familia de Damaris y este club agradecemos las innumerables muestras de solidaridad y cariño que hemos recibido por la trágica pérdida de nuestra querida Damaris.

Federaciones, clubes, asociaciones, deportistas y aficionados han reaccionado sin fisuras, poniendo de manifiesto los valores humanos que subyacen en el mundo del deporte. Vuestras muestras de apoyo nos están permitiendo afrontar con más energía estos durísimos momentos. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo colectivo", dice la carta.

