Stoichkov, sobre la vida que llevó a Maradona al caos: "A veces lo pienso en casa y me siento culpable"

La vida de Diego Armanda Maradona ha dado para mucho. Pero también lo está dando su muerte. Hay muchas historias que han surgido a raíz de su fallecimiento. El último en opinar sobre la difícil situación que atravesó el exfutbolista argentino ha sido uno de sus excompañeros y amigo durante muchos años, Hristo Stoichkov.

El exjugador búlgaro ha sido entrevistado por ESPN y ha hablado de cómo fue su relación con el astro de la albiceleste a quien recuerda con muchísimo cariño, pero también con algo de responsabilidad y culpabilidad. El mítico delantero del conjunto azulgrana que muchas veces piensa en la intimidad que no hizo todo lo que estaba en su mano para apartar al argentino del mal camino.

Su vida se torció definitivamente en la noche de Barcelona y ahí arrancó un caos que le persiguió hasta su muerte en 2020. Su fallecimiento llegó de manera prematura tras una vida de excesos que le puso muchas veces al límite y que le llevó a la desgracia más absoluta cuando su cuerpo no pudo más. Ahora, Stoichkov recuerda cómo se produjo el inicio de todo eso después de fichar por un club tan grande como el Barça, cuando personas muy indeseables rodeaban su vida de manera constante.

Hristo, que fue leyenda de la selección búlgara y que ganó el Balón de Oro en el año 1994, se rompe al recordar cómo fueron los momentos en los que poco a poco veía como Maradona iba tirando su vida. Tanto es el sentimiento que tiene dentro que muchas veces se pregunta si no pudo hacer algo más.

La caída de Maradona

"Me pongo culpable de no separarlos de los buitres. Siempre digo que son buitres...De no insistir tanto yo... Por la amistad que yo tenía. A veces me siento en casa y pienso. ¿No puedes hacer algo? Me siento un poco culpable. He tenido la oportunidad de estar aquí. Me daba rabia ver a esos que estaban con traje y corbata".

Stoichkov reconoce que a pesar todo lo que le rodeaba durante la explosión de su fama, siempre estuvo al lado de los que consideraba como su núcleo fuerte y cercano: "Nunca se distanció de sus amigos". Además, culpa principalmente de su caos y de su trágico final a esos que se aprovecharon de él y que hicieron que "se sintiera solo".

Al búlgaro le duele no haber tenido algo más de contacto con él en los últimos años, ya que duramente mucho tiempo su relación fue constante: "Yo tenía todos los teléfonos que podía tener de él. Hablamos muchas veces. La última vez fue el 2 de febrero de 2016. Después me llamó personalmente por mi cumpleaños. Desde entonces, nunca más pude hablar con él. Siempre estaba dormido, descansando, jugando, paseando. Ahí fue la última vez que le escuché".

Dentro de la entrevista, recuerda cómo vivió la derrota de Argentina contra Alemania en el Mundial de 2014. Un partido histórico en Brasil y en Maracaná: "Me salían lágrimas. ¿Sabes por qué? Pasaba ahí delante, Leo estaba todo rojo... Digo: 'No es él'. Noté algo diferente. Si ganaba el Mundial, me imagino que Diego desde arriba iba corriendo hacia abajo e iba a dar la vuelta en el campo". Por último, termina con una reflexión sobre el final de la vida de su amigo Diego Armando Maradona: "Lo he visto sufrir tanto... Mira, sabes qué... Que descanse en paz".

