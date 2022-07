Gerrard se hace viral por sus multas: por no llevar tarta de cumpleaños, por ducharse sin chanclas...

Es costumbre en los vestuarios de los equipos de fútbol que el entrenador ponga una serie de castigos si no se cumplen las normas. Pero seguramente haya habido pocas tan surrealistas como las reglas impuestas por Steven Gerrard a los jugadores del Aston Villa. El mito inglés lo controla todo y no quiere pasar una.

Ha salido a la luz la lista de normas que Gerrard quiere que se cumplan en su vestuario. El que no lo haga será sancionado económicamente. Las medidas son de todo tipo, así que los jugadores deberán andarse con ojo si no quieren ir sumando multas. Las multan van desde llegar tarde al entrenamiento hasta no llevar tarta el día de su cumpleaños.

Los castigos se han hecho virales en redes sociales y es que son de lo más variopintos. Aparcar donde no se debe, olvidarse el equipamiento, dejarse ropa tirada, no recoger los platos... Algunas parecen más las reglas de una clase de colegio, pero está claro que Gerrard quiere asegurarse un mínimo de civismo en su vestuario.

La lista de multas de Steven Gerrard en el vestuario del Aston Villa

Los tiempos son importantes para Gerrard. Llegar tarde al entrenamiento implicará una multa de 500 libras (594 euros), pero además caerán otras 200 libras (234 euros) por cada minuto que pase sin que el jugador haya saltado al campo de entrenamiento desde que el técnico haga sonar su silbato.

Los retrasos en las charlas o en la rutina de los días de partido también serán castigados. Multa directa de 1.000 libras (1.200 euros) y otras 200 libras por cada minuto que pase de retraso. Si un jugador llega tarde a un acto publicitario también recibirá una sanción de 250 libras (297 euros) y si es a una cita con los fisios otras 200.

Entrando ya en las multas 'raras', llama la atención la impuesta por no llevar tarda de cumpleaños: 50 libras (59 euros) de multa por cada día que pase de retraso. No supone sanción económica, pero es llamativo el punto que dice que entre todos se elegirá al peor del entrenamiento el día antes de un partido y este vestirá una camiseta con un lema 'especial': "Fui el peor del entrenamiento".

Obligados a ducharse con chanclas, el que no lo haga se llevará una multa de 100 libras (119 euros). El mismo castigo caerá para aquellos que vayan sin el GPS al entrenamiento, aparquen donde no se debe o dejen sin recoger sus utensilios. En este último caso, las 100 libras serán por prenda olvidada. Lo mismo si en día de partido alguno va mal vestido.

El que la líe en el terreno de juego también será castigado. Si alguien ve una tarjeta amarilla por protestar, recibirá un castigo de 200 libras. El que vea una roja lo tendrá más crudo: llevar comida a toda la plantilla durante las cuatro semanas siguientes. Por último, algo a lo que no estamos acostumbrados en España: dejar tirado el Snus (un tipo de tabaco de mascar) supondrá una multa de otras 200 libras. Cosas de Gerrard...

