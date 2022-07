Xavi cierra la puerta a los descartes: "Aquí va a ser imposible que jueguen"

Xavi Hernández ha dado una rueda de prensa previa al encuentro frente a la Juventus de Turín en al que ha repasado todos los temas de la actualidad culé. Sobre la llegada de Lewandowski, el técnico de Terrasa ha dicho que "es un jugador top en su posición y, además, es humilde, profesional y se está adaptando. Con él, el equipo crece mucho".

Sobre el aprendizaje que tuvo como técnico el año pasado ha comentado que "es una ventaja haber llegado en noviembre. Hicimos partidos muy buenos y luego bajamos. Tenemos que ser más constantes".

También ha sido preguntado por Messi, pero ha descartado la posibilidad a corto plazo: "Tiene contrato y es imposible. No tiene sentido hablar de Messi. Ya dijo el presi que ojalá no se acabe su historia con el Barça".

Xavi Hernández, durante un entrenamiento con el Barça EFE

Sobre la sombra de Cruyff y Guardiola en el banquillo culé, ha sido claro: "Sueño con que el Barça gane. Ya me pasaba como jugador. Sueño con que el Barça gane títulos, no yo. Tengo el ego saciado para tres vidas. Mi carrera de futbolista fue insuperable. No esperaba tener una carrera así. No quiero superar ni a Pep, ni a Johan ni a nadie. Me he nutrido de ellos. No son mis enemigos, yo soy su alumno. Quiero devolver al Barça a la cima del mundo. Sueño con que el Barça gane, no con que Xavi gane".

"En general, la idea es esa (la del tipo de fútbol que comenzó con Cruyff), pero con matices. Hacemos cosas diferentes en estrategia, en defensa porque el fútbol ha cambiado en estos años", ha añadido Xavi.

En cuanto a las altas temperaturas que está sufriendo el equipo en la pretemporada en EEUU, Xavi ha valorado que "nos intentaremos adaptar. "Lo importante ahora es la carga, coger sensaciones, no el resultado. Mañana haremos dos equipos, prácticamente. Rotaremos. Mañana hará calor. No tenemos aire acondicionado. En cuanto a la afición, somos el Barcelona. La gente tiene pasión por el Barça y esto es formidable. Cuando ves a la gente emocionarse por la grandeza del Barça... es que el Barça es muy grande".

Los descartes, sin opciones

Un tema que ha dejado meridianamente claro es el de los descartes que se han quedado en Barcelona: "Apartados, nunca. Son futbolistas del primer equipo. De hecho, han entrenado con nosotros antes de la gira. Fui muy claro con ellos en mayo. Ellos también están buscando soluciones. Nosotros les estamos intentando ayudar para que puedan jugar. Saben que aquí va a ser imposible. Deben buscarse una solución para jugar", ha dicho el entrenador azulgrana.

Otro de los temas candentes es el fichaje de Koundé, pero el técnico no ha soltado prenda sobre la posible incorporación del jugador sevillista: "Me sabe mal porque no puedo avanzar nada. El equipo sigue trabajando para reforzar. Veo cómo estamos entrenando, la intensidad y está muy bien".

Xavi también ha tenido palabras para uno de los más jóvenes y recién llegados, Pablo Torre: "Estará en dinámica de primer equipo. Es un talento. Juega fácil y rápido. Se asocia muy bien. Tiene chut. Estará en dinámica de primer equipo, pero si no puede jugar o estar en el banquillo, podrá jugar con el filial. Nos está sorprendiendo a todos cómo se está adaptando, cómo entiende".

