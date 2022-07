Ansu Fati: "No tengo ninguna duda de que volveré a ser el de antes"

Ansu Fati quiere dejar atrás el infierno que ha vivido los últimos años con las lesiones. Para ello lleva trabando estos meses pasados, con el fin de ser el 'viejo Ansu', ese que deleitó al mundo del fútbol tanto en el Barcelona como se vio a la estrella del futuro de la selección española.

En una entrevista con TV3, el joven jugador ha asegurado que todavía no está al "cien por cien", pero que le "falta poco" para alcanzar este nivel. Está concentrado trabajando en esa misión. Pero lo más importante, y en lo que ha hecho especial hincapié, es en que está "jugando sin miedo".

El futbolista, además, ha sacado pecho por los fichajes que está realizando el Barça este verano. De hecho, ha puesto de relieve los refuerzos en la línea de ataque: "Tenemos una delantera muy potente". Por otro lado, ha asegurado que en ningún momento planeó por su cabeza la idea de la retirada.

Cuestionado por si es el mismo de antes, Ansu Fati lo ha querido dejar claro: "¿Ser el mismo de antes? Estoy trabajando para conseguirlo y no tengo ninguna duda de que con trabajo y sacrificio lo conseguiré. Ahora mismo no estoy al cien por cien, pero me falta poco".

Ansu Fati, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Como se señalaba anteriormente, lo importante es que juega sin miedo. Ese miedo que tienen los futbolistas que han superado graves lesiones: "Cuando vuelves de una lesión lo haces con prudencia, es normal, aunque lo hago solo en los primeros minutos del partido. Después es algo que olvidas y ahora mismo estoy jugando sin miedo".

El nuevo Barça

En cuanto a la ilusión que hay en Can Barça por este proyecto renovado, tirando de fichajes y palancas, Ansu Fati se ha mostrado en esa línea: "Estamos haciendo un equipo muy competitivo y los nuevos fichajes nos darán muchísimo. Este equipo quiere ganar títulos porque en los últimos años solo hemos ganado la Copa del Rey y esto el Barcelona no se lo puede permitir".

Sobre todo, los grandes nombres llegan en la delantera. Y, en especial, con Robert Lewandowski. Aunque Raphinha ha enamorado a todos los culés en los primeros test de la pretemporada. "Tenemos una delantera muy potente y todos tendremos mucha competencia. Esto es muy bueno para el equipo y para los jugadores. Siempre se mantendrá la tensión", ha afirmado.

Colgar las botas

En cuanto a esa incógnita sobre si llegó a pensar en colgar las botas, ha asegurado que no pasó por su cabeza la idea: "No me lo planteé en ningún momento. Son cosas que pueden pasar en el fútbol, pero yo he vivido cosas peores. Sé de dónde vengo y lo que he hecho para estar aquí. Soy muy joven y tengo mucho futuro por delante".

