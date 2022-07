Gabriel Jesús ficha por el Arsenal: los 'gunners' pagan 52 millones de euros

Los equipos de la Premier League siguen con una boyante situación económica, y un buen síntoma de ello son los 52 millones de euros que se ha gastado el Arsenal en Gabriel Jesús. El que durante seis temporadas ha sido jugador del Manchester City reforzará la delantera de un Arsenal que quiere volver a toda costa a la Champions League que rozó la pasada campaña.

La salida de Gabriel Jesús del equipo 'citizen' se produce pocos meses después de que el equipo de Manchester anunciara el fichaje de Erling Haaland. La llegada del noruego como nueva estrella y '9' indiscutible del equipo le cerraba la puerta de los minutos a un Gabriel Jesús que ya sabe lo que es estar a la sombra de otro crack, como le pasó con el 'Kun' Agüero.

Ahora, tras seis temporadas y 11 títulos como 'skyblue', el ex del Palmeiras llega a un Arsenal necesitado de gol. Aubameyang se marchó en enero al Barcelona y Lacazette acaba de volver al Olympique de Lyon, por lo que su fichaje se antojaba necesario para el equipo de Arteta.

"Estoy muy feliz de fichar por este gran club. Desde el primer día que supe que podía venir a jugar al Arsenal, fui feliz. Conozco a la plantilla, conozco a algunos jugadores, los brasileños. Sé que hay muchos jugadores top. Son jóvenes y yo también sigo siendo joven, así que estoy muy feliz de estar aquí para ayudar. Vengo a ayudar, a aprender también y a tratar de hacerlo lo mejor posible”, ha dicho el recién fichado, petición expresa de un Arteta que se ha mostrado muy satisfecho con su llegada.

"Estoy muy emocionado. El club ha hecho un trabajo tremendo para incorporar a un jugador de esta talla. Conozco muy bien a Gabriel personalmente, y todos lo conocemos bien de su tiempo en la Premier League y de su gran éxito aquí. Hemos logrado fichar a un jugador que todos queríamos y estoy muy feliz", ha dicho Arteta en declaraciones a los medios de su club.

Por su parte, su sustituto en el City, Haaland, fue presentado hace unas semanas ante la impaciencia de sus aficionados por verle vestido de azul celeste. "Nací en Inglaterra, así que he sido toda mi vida un aficionado del Manchester City. Sé mucho sobre el club. Me siento un poco como en casa aquí. He estado en muchos partidos del City. Pero también pienso que puedo desarrollar y sacar lo mejor de mi juego en el City", dijo Erling Haaland en los canales oficiales del Manchester City.

"El Manchester City es un gran movimiento para mí. Estoy orgulloso. Hay muchos jugadores de clase mundial en este equipo y Guardiola es uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el sitio adecuado para llenar mi ambición. Quiero marcar goles, ganar trofeos y mejorar", reconoció Haaland.

El de Haaland fue uno de los culebrones del mercado de traspasos de este año y se esperaba que durante el verano siguieran surgiendo rumores alrededor del jugador y de los equipos implicados. Pero no fue así, el Manchester City se adelantó a todos los interesados por el fichaje, como el Real Madrid, y anunció el 10 de mayo la contratación del jugador del Dortmund por 60 millones de euros. La operación, sin embargo, se disparó a cifras astronómicas por las comisiones: 30 millones al padre del jugador y 50 a la agencia de representación.

