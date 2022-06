Xavi Simons, de ser el nuevo Messi en La Masía del Barça a acabar en el PSV tras fracasar en el PSG

La historia de Xavi Simons es la de uno de esos niños prodigio del fútbol que desde una muy temprana edad ya tenía a todos los grandes de Europa detrás de él. Sin embargo, la carrera de Simons parece haber dado un paso atrás con su reciente fichaje por el PSV neerlandés.

Simons, que llegó a la cantera del Barça cuando tenía solo siete años, deslumbraba a los técnicos de la cantera culé con su juego, lo que hizo que rápido llegara el rumor de que había un nuevo Messi en los filiales azulgranas. Precoz en todo, su nombre saltó a la fama cuando se convirtió, con 14 años, en el jugador más joven en firmar un contrato profesional con una marca deportiva, Nike en este caso.

Desde ese momento el fenómeno Simons fue yendo cada vez a más, Chelsea y Manchester United no le quitaban el ojo, e incluso el Real Madrid le tuvo en su agenda por si en algún momento se abría la oportunidad de incorporar a sus filas al talento hispano-neerlandés.

Xavi Simons y Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Pero no fue así, el Barcelona le guardaba como oro en paño y tenía grandes planes para Simons. Todos contaban con que más pronto que tarde Simons daría el salto a la primera plantilla del Barça. Pero no fue así. El Barcelona, que no vivía su mejor momento deportivo, tampoco estaba ofreciendo a sus mirlos la oportunidad de estrenarse con los mayores, y eso a Simons le impacientaba.

Las oportunidades siguieron sin llegar, no llegó a firmar ni siquiera un contrato profesional con el club culé y decidió volar fuera de la ciudad condal. En ese momento ya se había consolidado en el continente el nuevo rico del fútbol europeo, el Paris Saint Germain. El club francés se había convertido en un proyecto atractivo capaz de juntar a algunos de los mejores jugadores del mundo y le ofrecía a Simons un contrato al que nunca pudo aspirar en Barcelona.

[Los niños del fútbol ponen condiciones a los grandes: el pulso de Xavi Simons y Paul Wanner]

Pero tampoco fue la solución. En un equipo plagado de estrellas había poco sitio para un jugador que había llegado con 16 años. Comenzó a jugar y a destacar en las categorías inferiores del equipo parisino, incluido en la UEFA Youth League, la Champions juvenil en la que tantos diamantes en bruto han brillado y que después han conseguido un lugar de prestigio en alguno de los mejores equipos del mundo.

Pero, de nuevo, las oportunidades seguían sin llegar con los mayores. Hasta febrero de 2021, en ese momento se le dio la alternativa en un partido de Copa de Francia en el que sustituyó a Julian Draxler. Pero fue un espejismo.

En las dos últimas temporadas su participación con el primer equipo del PSG ha sido testimonial, tan solo 18 partidos, mayoritariamente jugando como suplente o entrando en partidos de Copa sin conseguir un estatus de verdadero jugador del primer equipo.

Camino de la Eredivisie

Con unos precedentes tan poco prometedores, Xavi Simons ha dejado expirar su contrato con el Paris Saint Germain, que avanzaba en junio de este 2022 y ha buscado una nueva posibilidad. Ese nuevo reto lo ha encontrado en su país de nacimiento, los Países Bajos, más concretamente en Eindhoven.

El PSV se ha hecho con los servicios del menudo centrocampista hasta 2027, por lo que Simons llega a una liga y a un equipo alejados del máximo nivel europeo. Un fichaje que sorprende viendo las expectativas que se habían creado en torno al joven futbolista muchos antes de que llegara a la edad juvenil.

Xavi Simons durante un partido con el PSG PSG

Ahora, eso sí, Simons tendrá la oportunidad de sumar muchos minutos como profesional y de crecer, y desde el PSV se han mostrado encantados con su contratación: "El contrato de Simons con el PSG expiraba este verano. Pudo extenderlo, pero el internacional juvenil prefiere el PSV al campeón francés, con el que disputó nueve partidos la temporada pasada. El martes, Simons viajó a Eindhoven para su reconocimiento médico y el club y el jugador completaron las negociaciones del contrato".

Desde el club neerlandés aseguran estar impresionados por el nivel de Simons en la Youth League (firmó 6 goles y 4 asistencias en 7 partidos esta temporada), asegurando que le han estado siguiendo: "Hemos visto casi todos los partidos de esta temporada en los que jugó de inicio".

[Holanda sub19 expulsa a cinco jugadores por meter chicas en el hotel: Xavi Simons, del PSG, señalado]

"Además de todos los partidos con la selección, le vimos en directo en la Youth League en Leipzig, París, Brujas, Mánchester y ante el Sevilla. En esto nos convenció. Xavi lo tiene todo para convertirse en un jugador importante del PSV. Quiere recorrer el camino aquí con nosotros", ha dicho John de Jong, director deportivo del PSV.

Aun así, parece que el PSG no ha acabado de dar por perdido del todo al jugador. Según Le Parisien, el equipo de la capital francesa se ha guardado una cláusula que da al PSG la posibilidad de hacerse con el jugador si así lo deseara al final de la temporada por un importe de cuatro millones de euros.

[Xavi Simons: "Todos sueñan con jugar con Messi, pero a veces hay elegir otro camino"]

El propio Simons se ha mostrado agradecido al club que le sacó de La Masía y que le dio la oportunidad de debutar como profesional: "Después de tres maravillosos años en el club, es hora de decir adiós. Estoy muy agradecido a los entrenadores, al personal, a mis compañeros y a todo el personal. El PSG siempre estará en mi corazón. Para los fans: desde el fondo de mi corazón, GRACIAS. ¡¡Los amo!!".

Un fenómeno mediático

Su imagen tan peculiar con ese pelo largo rubio y rizado y su enorme presencia en redes sociales desde muy joven le enseñaron a Simons desde muy pronto qué era eso de la presión mediática. "Todavía recuerdo un partido contra Bélgica. La gente estaba desesperada por ver a Xavi. Después del partido, 300 niños esperaban fuera del autobús del equipo", dijo Peter van der Veen en DAZN, que fue el primer entrenador de Simons con la selección holandesa sub-15.

"Xavi necesitaba seguridad para atravesar la multitud. Pero lo manejó con mucha profesionalidad. Era extremadamente avanzado para su edad", añadió el que fue su entrenador en categorías inferiores.

Xavi Simons en el PSG Twitter: PSG_espanol

Sin embargo, van der Veen quiso desmentir la imagen de divo del futbolista y destacó su faceta de gran trabajador: "A menudo, estos jóvenes jugadores de gran talento no son demasiado trabajadores y creen que llegarán a la cima por sí solos. Era completamente diferente. Era impresionante lo mucho que trabajaba. Y eso que ya entonces se le prestaba atención".

Habrá que ver si este nuevo capítulo en su todavía corta carrera, el PSV, es el impulso que necesita el futbolista para brillar y llegar a cumplir con todas las expectativas que había puestas en él desde que dio sus primeros pasos en La Masía.

Sigue los temas que te interesan