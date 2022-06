Kahn: "Lewandowski tiene contrato, no nos preocupa"

El de Robert Lewandowski tiene pinta de ser el culebrón del mercado de traspasos de este verano. El delantero polaco ha dicho de todas las formas posibles que quiere abandonar el Bayern este verano, y el club le está contestando en todo momento que tiene contrato hasta 2023. El último en hacerlo ha sido Oliver Kahn, leyenda del club y actual director general del equipo bávaro.

"En lo que respecta a Robert, no ha cambiado mucho. Tiene contrato hasta 2023 y estamos deseando que se presente con nosotros el primer día de entrenamiento", ha comentado Kahn, que ha pronunciado abiertamente el nombre del Barça. "Robert está valorando las opciones de Barça y de otros. Pero es bueno recordar que tiene contrato con el Bayern y, esto es muy importante, no estamos preocupados".

"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", dijo Lewandowski hace unos días al diario Bild. "No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", señaló.

Oliver Kahn, antes de un partido del Bayern Múnich. AFP7 / Europa Press

Otro peso pesado del club, Hassan Salihamidzic, trató la semana pasada rebajar la tensión con respecto al todavía '9' del Bayern: "Tiene contrato con nosotros hasta 2023 y estamos muy contentos de que siga aquí. Creo que a partir de ahora las cosas se calmarán. Sabemos lo que tenemos con él y él sabe lo que tiene aquí. Hablamos de sus declaraciones públicas y de que todos tendríamos que calmarnos", dijo el director deportivo del club en Bild.

[Salihamidzic, sobre el caso Lewandowski: "Creo que a partir de ahora las cosas se calmarán un poco"]

Sin embargo, el que más presión está ejerciendo es precisamente el delantero polaco, que desde que finalizó la Bundesliga ha hablado y mucho de sus ganas de marcharse: "Respeto al Bayern y sus reglas, sobre todo después de tantos años aquí, no quiero que se vea como algo egoísta, tengo un contrato, pero también deseo que el club entienda cómo me siento. Tomé la decisión de no renovar mi contrato. Así ya no se hablaba de mi futuro en el club, quería acabar con las especulaciones", decía Lewandowski hace unas semanas.

Lewandowski, en modo despedida

"Siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el Bayern y aprecio mucho a sus aficionados, siempre me han apoyado. Pero creo que si ahora no fuera sincero con mi situación, sentiría que no estoy siendo justo con los aficionados. Espero que me entiendan algún día. No soy egoísta, sé lo que he vivido en este club y lo aprecio mucho, en ocho años lo he dado todo, pero ahora siento que es el momento de una nueva etapa", añadió el '9'.

Sin embargo, el Bayern no se da por vencido y planifica la siguiente temporada con el polaco. Hace unos días, Herbert Hainer, presidente del Bayern, se mostró en la misma línea que el director deportivo y dijo en una entrevista en Bild estar "convencido" de que Robert Lewandowski continuará en el equipo bávaro la próxima campaña.

Sigue los temas que te interesan