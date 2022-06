Al-Khelaifi miente sobre el deseado fichaje de Zidane por el PSG

Zinedine Zidane no sustituirá a Mauricio Pochettino en el banquillo del Paris Saint-Germain. El ex del Real Madrid prefiere esperar a la selección de Francia, por lo que el club de la capital ha tenido que cambiar su punto de mira para dirigir al primer equipo la próxima temporada.

Todas las informaciones apuntaban en la misma dirección: Zidane entrenaría al PSG a partir de la campaña 2022/2022. Sin embargo, Nasser Al-Khelaifi ha salido a la palestra para desmentirlo, llegando a afirmar que en ningún momento ha habido contactos con el ganador de tres Champions League como técnico.

Después de esto, ha sido RMC Sport el que ha revelado una noticia sobre este caso. Y esta no es otra que el contrato que tenía el PSG ya preparado para anunciar el fichaje de 'Zizou'. Esto porque, según la citada información, en el Parque de los Príncipes consideraban que los contactos con la leyenda del fútbol francés estaban muy avanzados.

[El PG se olvida del sueño de Zidane: el adiós de Pochettino y el nombre del nuevo entrenador]

Tal y como señala el citado medio de comunicación, el Paris Saint-Germain lo tenía todo listo. Solo a la espera de resolver el despido de Pochettino como técnico. Sin embargo, Zidane decidió esperar a la selección francesa. Y es que se espera que sea él el que se haga con las riendas de Les Bleus después del Mundial de Qatar 2022.

Zinedine Zidane en el banquillo del Alfredo Di Stéfano durante su etapa en el Real Madrid Europa Press

Eso sí, desde RMC Sport señalan que Zinedine Zidane no ha cerrado la puerta del todo a la posibilidad de entrenar al PSG en un futuro. Todo dependerá de qué pase con la selección y con Didier Deschamps. Todo unido hizo que 'Zizou' pensase que este no era el momento para ponerse a los mandos del banquillo del Parque de los Príncipes.

La palabra de Al-Khelaifi

Esta información, y las que se han venido sucediendo en las últimas semanas, retrata de lleno a Nasser Al-Khelaifi. El presidente del PSG ha asegurado que no existió negociación alguna con 'Zizou': "Me encanta Zidane, era un jugador fantástico, con una clase increíble. También fue un entrenador excepcional, con tres títulos de la Champions League".

"Pero te diré una cosa: nunca hemos hablado con él, ni directa ni indirectamente. Muchos clubes están interesados en él, también varias selecciones nacionales, pero nunca hemos hablado con él. Cuando digo 'nosotros', me refiero al PSG. Yo soy el presidente del PSG y nunca he discutido nada con él", ha afirmado Al-Khelaifi.

El relevo

Sin contar con Pochettino y con la opción de Zidane descartada, el elegido del PSG para reconducir el rumbo y alcanzar, de una vez por todas, la 'Orejona' es Christophe Galtier. Aunque, por el momento, Al-Khelaifi no ha querido confirmar el fichaje: "No, no por el momento. Tenemos una lista de entrenadores, estamos discutiendo con Niza, no es un secreto. Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto a Niza y al presidente Rivère, cada uno defiende sus intereses".

Sigue los temas que te interesan