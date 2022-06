Luis Enrique y el foco compartido con Rafa Nadal: "Es un orgullo que represente a nuestro país"

España disputa este domingo un nuevo partido de la UEFA Nations League. El conjunto de Luis Enrique se mide a la República Checa en un encuentro que no será fácil para la Selección. El choque frente a Portugal no fue del todo satisfactorio y ha dejado algunas dudas en el entorno del combinado nacional.

El equipo español fue mejor y claramente superior al cuadro de Fernando Santos. Sin embargo, no se aprovecharon las ocasiones de gol, un problema que se ha repetido en exceso durante la era de Luis Enrique. Ante los checos habrá una nueva oportunidad de afinar de cara a portería. Sobre el rival y sobre los problemas de los delanteros ha hablado el técnico, quien también ha mandado un mensaje de ánimo hacia Rafa Nadal.

La Selección comparte este domingo su día con el tenista balear que disputará esa misma tarde la final de Roland Garros en busca de su decimocuarto título. Luis Enrique anima al jugador español, al que admira profundamente, y no le preocupa compartir ni el protagonismo ni el foco con un héroe de casa.

Compartir el domingo con Nadal

"Ojalá gané el decimocuarto, el decimoquinto, el decimosexto y los que él quiera porque es un orgullo para cualquiera que se sienta español que Nadal represente a nuestro país. Hay espacio para todo y más si son todo alegrías. Si todos ganamos el domingo será una gran noticia. Lo bonito de Rafa es incluso el modo en que pierde y lo que representa".

Rafael Nadal, durante un partido de Roland Garros Reuters

República Checa, rival complicado

"Nos esperamos un partido muy difícil por el nivel de los equipos. La República Checa puede ganar a cualquiera de los integrantes del grupo. Ganó a Suiza de una manera merecida. Es un equipo valiente que defiende muy bien y ocupa bien los espacios".

El papel de Asensio

"Es un jugador de nivel top mundial. El chut que tiene Marco no lo tienen ni seis jugadores. El fútbol tiene más circunstancias. Tiene una oportunidad de nuevo. Le vamos dando nuestro apoyo. No jugó el primer partido, pero quedan tres más. Esta en uno de los mejores clubes del mundo".

Experiencia en Nations League

"Mi primer partido como seleccionador fue en Wembley, en mi vuelta con Inglaterra. Aquí ya no hay partidos amistosos. Prefiero tener esta competición para crecer. Me gusta. El fútbol ha cambiado. No se gana fácil en ningún sitio. Sabemos que habrá reveses para los favoritos, seguro".

Confianza en Unai Simón

"Busco tener tres porteros titulares y creo que ahora mismo los tengo. Sinceramente. No tendría problemas que jugara cualquiera de los tres. Unai acumula una experiencia interesante. Un portero debe comenzar el juego y generar la primera superioridad, que domine el juego aéreo. Necesito que el porteo me transmita paz y tranquilidad, eso no significa que no fallen, el error forma parte del fútbol. Lo que me generan me gusta mucho".

Visión de los delanteros

El '9' tiene que asociarse. Hay unas condiciones claras que tiene todos los delanteros. Son el primer defensor, corren como locos y sin balón debe tener una actitud bestial. Sin ellos la Selección no tendrá un alto rendimiento defensivo".

Álvaro Morata se lamenta. REUTERS

Dudas con la lista

"No es definitivo, se habló en Doha durante el sorteo. Seguramente sean más de 23 y la intención es que ninguno quede fuera de las convocatorias. Dejar fuera a dos o tres jugadores generó problemas en algunas selecciones en la Eurocopa. Nosotros tuvimos un ambiente extraordinario".

El estilo de juego

"Lo que deberíais destacar es lo que hacemos con balón. No veo ninguna selección que maneje el balón como lo hacemos nosotros. Nadie daba un duro porque tuviéramos el balón más que Italia y lo tuvimos. Destacaría lo que hacemos sin balón, pero también con balón independientemente de cómo sea el rival".

El nivel de Marcos Llorente

"Discrepo profundamente en que haya bajado su nivel. Marcos Llorente es un jugador con un nivel físico top, que puede jugar en varias posiciones y eso es buenísimo para nosotros. Cumple con el perfil, eso no significa que no va a tener competencia".

Rotaciones en las listas

"No he descubierto la penicilina. Cuando veo algo que me gusta mucho... No es muy difícil apostar por Pedri. Cuando ves a Gavi es simplemente ser fiel a lo que consideras. Estoy abierto a que pueda aparecer algún jugador que dependiendo su rendimiento nos pueda ayudar. De hecho siempre hay alguna sorpresa. También puede haber algún jugador que se caiga".

