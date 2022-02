Mario Hermoso vuelve a ser el héroe del Atleti y rescata una victoria de oro ante el Getafe

Victoria del Atlético de Madrid en un partido absolutamente loco en el Wanda Metropolitano. Los del 'Cholo' Simeone comenzaron bien el partido tras ponerse 2-0 arriba, pero después se desinflaron y vieron como el Getafe era capaz de darle la vuelta al electrónico antes del descanso gracias a la buena actuación de Mayoral y Enes Unal. [Atlético de Madrid 4-3 Getafe: narración y estadísticas].

En el añadido de la primera parte, Ángel Correa apareció para empatar el choque y dejar las espadas en alto para la segunda mitad. Tras la reanudación, el partido bajó de nivel y solo la clara expulsión de Felipe agitó algo la situación. El Getafe fue a por la victoria y encerró al Atleti en su área, pero los rojiblancos encontraron su premio en esa jugada en la que terminó fallando David Soria antes del gol de Mario Hermoso que culminaba la remontada.

Triunfo agónico del equipo del Simeone que volvió a sacar su cara más heroica en los minutos finales para rescatar tres puntos que tenía totalmente perdidos. Como ya sucedió ante el Valencia, fue de nuevo Mario Hermoso quien apareció con un gol salvador para llevar la locura al feudo rojiblanco y para salvar un nuevo desastre de un equipo que sigue haciendo aguas de manera preocupante.

El choque contó casi toda su historia en una primera mitad absolutamente loca en la que hubo seis goles, se jugó por encima del minuto 50 y se pitaron hasta tres penaltis. Comenzó dominando el Getafe que tuvo una salida brillante. Los de Quique dominaban el esférico y llegaban a la portería de Oblak con cierto peligro. Sin embargo, el primer susto se vivió en el área de David Soria.

Marcos Llorente pelea un balón en la banda EFE

En el minuto 7, el colegiado De Burgos Bengoetxea señaló un dudoso penalti sobre Luis Suárez que el delantero uruguayo provocó bien la acción para conseguir engañar al trencilla. Sin embargo, el VAR decidió no rectificar la decisión a pesar de que fue el ariete charrúa el que golpeó a Soria en su salida, buscando el contacto y dejándose caer.

El punto buscó un balón en profundidad tras la pasividad de Mitrovic en defensa y obtuvo su premio. No obstante, la suerte no le sonrió ya que su lanzamiento se encontró con la parada del portero del Getafe que mantenía su meta a cero. Fue la primera que tuvieron los rojiblancos, pero la perdonaron.

No sucedió así en su siguiente acercamiento en el que Ángel Correa hizo el primero en el minuto 20 del partido. También en una jugada muy polémica. Centro desde la derecha para Luis Suárez que se encontraba en una posición realmente justa, aunque al parecer dentro del límite que evitaba el fuera de juego. Cabezazo del uruguayo que iba a despejar a Djené, pero el defensa del Getafe recibió una clara falta de Cunha que le hizo la cama. No fue así para el colegiado y el balón le cayó en el segundo palo a un Ángel Correa que no perdonó.

Cuando el Getafe todavía se estaba reponiendo del golpe llegó el segundo tanto. Esta vez sí fue Cunha quien marcó para el Atleti en el 27. Movimiento rápido de balón, entrada por banda derecha de un gran Marcos Llorente que puso un balón preciso por abajo para la llegada de Lemar. El galo no consiguió conectar bien el remate y Cunha apareció en el segundo palo para aprovechar el balón suelto.

El Getafe se vio contra las cuerdas, pero no se dejó ir y creyó en la remontada. Solo tres minutos más tarde de haber encajado el tanto de Cunha, Borja Mayoral recortó diferencias en una jugada muy parecida a la del tanto rojiblanco. El delantero que había llegado cedido en el mercado de invierno apareció al segundo palo para ganarle la partida al debutante Reinildo y poner el 2-1.

Borja Mayoral lanza un ataque del Getafe EFE

Este tanto espoleó a los de Quique que aprovecharon el bajón del Atleti para lanzarse a por el empate. Y lo terminaron encontrando en el segundo penalti del partido. Córner lanzado desde la izquierda, prolongación en el primer palo y Cunha cortaba el esférico con el brazo. De Burgos no dudaba y señalaba la pena máxima. Enes Unal tomó la responsabilidad y tras engañar a Oblak puso el empate en el electrónico.

Sin embargo, la reacción del Getafe no se quedó ahí y en el 42 consiguieron darle la vuelta al electrónico, de nuevo desde los once metros. Centro desde la banda derecha y Lemar, sin intención, pero culpabilidad, cortó con la mano en el envío. El árbitro señaló la mano, pero como falta. Sin embargo, el VAR entró con buen criterio para indicar que la infracción se había producido dentro del área. Unal volvió a lanzar eligiendo el mismo lado y engañado por segunda vez a Jan Oblak.

Cuando todo parecía visto para sentencia, en el minuto 49, Correa llevó el delirio al Wanda Metropolitano para cerrar una primera mitad histórica. El argentino, el jugador más en forma de los rojiblancos, volvió a tirar de oportunismo para aprovechar un buen centro de Lemar desde la izquierda para empujarla y poner el 3-3 antes del descanso.

Hermoso aparece a tiempo

Ya en la segunda mitad, lo cierto es que el partido perdió emoción y disputa. Los dos equipos perdieron algo de fuelle y tuvieron que bajar revoluciones. No obstante, el Getafe seguía dominando el choque en busca de una victoria que se les terminaría resistiendo.

La nota más destacada de esa segunda parte fue la escandalosa expulsión de Felipe. El central del Atlético de Madrid llegó tarde a un corte y le propinó un brutal planchazo a Arambarri en el costado. El colegiado no lo dudó y expulsó al defensa portugués que se marchó contrariado por el error que había cometido y que dejaba a su equipo con uno menos.

Con uno más, el Getage encerró a su rival en su propio área, pero sin llegar a tener grandes ocasiones de peligro. Maksimovic lo intentó en el minuto 75 con un disparo que se marchó cruzado y que fue la mejor ocasión de los madrileños en el segundo tiempo. Y cuando todo parecía destinado al empate, llegó Mario Hermoso para cambiar el final de la historia. Centro al área del Getafe, fallo en la salida de David Soria y Mario Hermoso, el héroe habitual de los finales apretados del Atleti, apareció para marcar de tijera y darle los tres puntos a lo locales en un nuevo partido de descontrol y de fallos defensivos.

Atlético de Madrid 4-3 Getafe

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Reinildo; Correa (Vrsaljko, 73'), Koke, Kondogbia (De Paul, 73'), Lemar (Herrera, m. 91'); Cunha (Joao Félix, 73') y Luis Suárez.



Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djene, Mitrovic (Mata, 75'), Cuenca, Jankto (Silva, 80'); Óscar (Villar, 80'), Arambarri, Maksimovic; Borja Mayoral y Enes Unal (Okay Yokuslu, 54').



Goles: 1-0, 18' Correa. 2-0, 26' Cunha. 2-1, 29' Mayoral. 2-2, 36' Enes Unal, de penalti. 2-3, 42' Enes Unal, de penalti. 3-3, 49' Correa. 4-3, 88' Hermoso.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco). Expulsó con roja directa a Felipe Monteiro, del Atlético de Madrid, en el minuto 58 por una entrada sobre Arambarri. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Savic (3'), Lecomte (14'), Koke (45') y Suárez (48') y a los visitantes Djene (15'), Maksimovic (20') y Arambarri (21').



Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 49.375 espectadores.

Sigue los temas que te interesan