El Rayo Vallecano más popular: entradas gratis a los abonados en medio de la tormenta por Santiso

Mientras el Rayo Vallecano sigue en el centro de la polémica por el 'caso Santiso', el equipo madrileño está a las puertas de una de las eliminatorias más importantes de su historia. El Real Betis visita Vallecas este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. En torno a este partido, el conjunto de la franja es noticia por el anuncio que ha hecho la entidad en torno a las entradas. Medida popular de la dirección que dará entradas gratis a todos los abonados, pero no venderá boletos a los visitantes.

La Copa del Rey se ha convertido en un inesperado faro de ilusión para un club que vive una situación social muy complicada, con un enfrentamiento declarado entre la afición y la directiva que se deja ver en cada partido. Raúl Martín Presa, el presidente, es el foco de las iras de los hinchas rayistas desde hace años, y en concreto de Bukaneros. En el partido de cuartos contra el Mallorca no permitieron al grupo ultra entrar al campo con sus símbolos, así que puede vivirse otro episodio de tensión.

Para rebajar la tensión, Martín Presa ha anunciado que los abonados del club tendrán las entradas gratis para el duelo en el Estadio de Vallecas contra el Betis. Lo ha hecho en una extensa carta en la que pide unión y, de manera implícita, que no haya protestas contra él. "Será la primera oportunidad para muchas generaciones de rayistas el poder disfrutar de un logro tan enorme. Este es un premio muy merecido fruto del esfuerzo y sacrificio que lleva realizando el Consejo de Administración", destacaba.

️ Carta del Presidente Raúl Martín Presa e información de las entradas para el partido de Copa ante el @RealBetis.#VamosRayohttps://t.co/LGYVPzLXuL — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 7, 2022

"Debido a esta situación y en memoria de todos ellos, que también fueron participes de todo esto, he creído que debemos disfrutar de este logro único todos los rayistas, juntos, el próximo miércoles. Ofrecemos la posibilidad de asistir completamente gratis a este histórico y único partido, para todos nuestros abonados que así lo deseen, ya que en este logro hemos contribuido todos en nuestra medida y por ello debemos disfrutarlo todos juntos", sentenciaba en el comunicado.

Bukaneros se opone

Sin embargo, la decisión de la directiva rayista ha causado una gran indignación. Y no únicamente para los béticos, que se quedarán sin poder acudir a Vallecas. Hasta los propios Bukaneros se han quejado del trato a la hinchada verdiblanca. En un comunicado en forma de hilo de Twitter califican de "auténtica vergüenza" los prohibitivos precios para los no abonados, además de resaltar que no ha tenido "ningún reparo en dejar fuera a los aficionados del Betis, impidiéndoles vivir una jornada histórica".

A Raúl Martín Presa, el autoproclamado magnificente presidente, no le queda otra opción.



En su década al frente no ha conseguido implementar una taquilla online, y sin ella es imposible vender todas las entradas en tan poco plazo. Por eso no nos hace pasar por taquilla. — Bukaneros (@bukaneros92) February 7, 2022

Los aficionados del Rayo Vallecano hicieron cola en los aledaños del Estadio de Vallecas antes de conocerse la información de las entradas para el partido copero. Los abonados del Rayo Vallecano que deseen asistir de forma gratuita al encuentro deberán registrar su abono en un margen de tiempo entre este lunes hasta el martes de las 18:30 horas.

[Más información: Bukaneros, los ultras de izquierdas que quieren controlar el Rayo: lucha y violencia contra Presa]

Sigue los temas que te interesan