Irene López, la realidad de los problemas de salud mental en el fútbol femenino español

Los problemas de salud mental siempre han estado ahí, en el deporte. Sin embargo, parece que desde que Simone Biles dio un paso adelante en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, son más los atletas que han decidido hablar de lo que están sufriendo. Visibilización para poner su granito de arena en ayudar a los que temen contar lo que les pasa.

En España, Irene López abandona el fútbol con tan solo 20 años "por cuestiones de salud mental". Durante su etapa como jugadora, militó en equipos como el Madrid CFF y el Espanyol, además de proclamarse campeona del mundo con la selección española sub17.

Un paso adelante complicado. Pero necesario. Hace falta mucha valentía para reconocerlo. Porque aunque cada vez existe más visibilidad en este aspecto, todavía hay cierto estigma sobre los problemas de salud mental. De ahí que el hecho de que Irene López haya decidido revelar lo que está sufriendo es tan importante.

Además, Irene López ha destacado por su generosidad al querer contarlo en sus propias redes sociales. Una fórmula que puede ayudar a los que sufren este tipo de problemas en silencio: "Hoy me despido del deporte que me ha acompañado toda mi vida, desde que me alcanza la memoria".

"Podría disfrazar los motivos por los cuales dejo el fútbol pero no lo voy a hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental, y lo comparto para aquellos que me lean y se den cuenta de que no están solos, que en esta vida hay que priorizarse por encima de de todo, que desde que nacemos hasta que morimos solo tú vas a estar contigo, y hay que cuidarse. Y yo digo adiós para cuidarme", continúa relatando la centrocampista.

Para finalizar, muestra su agradecimiento: "Me sentiré agradecida por todas y cada una de las personas que se han cruzado en mi camino, de todas he aprendido, por poquito que fuera, pero sobre todo me siento agradecida de haber pertenecido a esta familia, mi familia, al Madrid CFF, que me ha visto crecer y me ha cuidado desde que tengo uso de razón. A Andrés, a Alfredo y a Santiago, por entenderme y ayudarme todo lo que habéis podido, os estaré eternamente agradecida".

Irene López comenzó a despuntar desde muy joven. La centrocampista ha ido formando parte de las categorías inferiores de la Selección. Con España llegó a ganar el Mundial sub17 en el año 2018. Y, además, en aquel campeonato acabó llevándose la Bota de Bronce después de acabar como la tercera máxima goleadora del torneo.

Otros casos

La ya exjugadora del Madrid CFF, cuyo último partido con el conjunto madrileño lo disputó el pasado 31 de octubre frente al Eibar, no es un caso único en el fútbol femenino. Sí es la primera española que da un paso al frente. Pero hace unos meses, fue la argentina Macarena Sánchez la que habló sobre su depresión.

"Se está empezando a hablar más del tema y debemos sincerarnos: los clubes no están preparados para afrontar situaciones de esta índole en sus planteles. Y solo podremos empezar a afrontarla cuando comencemos a hablar del tema abiertamente", explicó la argentina.

También la campeona olímpica con la selección de Canadá durante Tokio 2020, Stephanie Labbé, habló sobre sus problemas de ansiedad y ataques de pánico: "Había estado permitiendo que factores externos dictaran mi propia confianza y autoestima, y necesitaba distanciarme de la selección nacional para poder hallarlas en mí misma como persona".

"No importaba cuánto quisiera relajarme y celebrar el triunfo con mis compañeras de equipo, simplemente no podía salir de ese estado de alerta máxima, y básicamente me pasé las 48 horas después de la final tendida en una habitación a oscuras", aseguró la campeona olímpica durante una reciente entrevista.

En este punto es importante poner de relieve algo que se da en el fútbol femenino y que se debe solucionar: "Es importante debatirlo y dejar de hacerlo un tema tabú. Sobre todo en el fútbol femenino. ¡No hay absolutamente nada! Son muy pocos los equipos que tienen psicólogo o psicóloga".

"Los clubes se fijan mucho en la integridad física de los y las futbolistas, pero no tanto en la integridad psíquica. Y no tengo dudas de que el bienestar de una persona pasa por un equilibrio entre ambas cosas", afirmó la futbolista argentina Macarena Sánchez.

