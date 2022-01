La defensa de Infantino a su Mundial: "Es esperanza para que los africanos no crucen el Mediterráneo"

Gianni Infantino sorprendió con su defensa del Mundial bienal durante un discurso ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. El presidente de la FIFA cree que su plan de celebrar la Copa del Mundo cada dos años ayudará a detener la inmigración ilegal africana. El máximo dirigente del fútbol afirmó que el futuro pasa porque "todo el mundo tenga oportunidades y dignidad" en una mención que se ha viralizado rápidamente.

"El fútbol no es un mero deporte, son oportunidades, es esperanza, equipos nacionales, tiene que ver con el país, con el corazón, la alegría, y no podemos decir al resto del mundo que nos den el dinero y los buenos jugadores, y vean fútbol sólo por la tele", señaló. En este sentido se refirió a África, al afirmar que "hay que darles la esperanza de que no tengan que cruzar el Mediterráneo para poder tener quizás una vida mejor".

A pocos meses del Mundial de Catar 2022, Infantino sigue recorriendo el planeta para defender cada dos años su proyecto que ha llevado a cabo junto a Arsène Wenger. "Vemos que el fútbol se desarrolla en una dirección en la que unos lo tienen todo y la mayoría no tiene nada", expuso. Además, mientras hacía este discurso, también defendió a la organización catarí y desmintió la cifra de muertos por las obras de los estadios que han dado medios ingleses.

"En Europa se necesitaron siglos y siglos para cambiar. Hay mucho por hacer, mucho por cambiar", defendió este miércoles Infantino. La FIFA está consultando a nivel mundial sobre las reformas al calendario de partidos internacionales, pero sus planes han encontrado una fuerte oposición en el viejo continente. La UEFA, la ECA y las principales ligas nacionales han rechazado este nuevo concepto. Es aún más significativo este discurso ante el ente continental.

El Consejo también se sumó a la lista de críticos, con una resolución que dice: "La Asamblea cuestiona la conveniencia del plan que actualmente está considerando la FIFA para celebrar la Copa del Mundo cada dos años. Considera que tal cambio tendría consecuencias desastrosas para el fútbol europeo, por lo que tanto la UEFA como las Ligas Europeas se oponen rotundamente al proyecto". Es por lo que quería defender de esta entidad su proyecto.

Otro apoyo

Sin embargo, sus planes para reformar el sistema de transferencias y la regulación de los agentes recibieron el apoyo del Consejo. Los representantes y sus comisiones, así como la cuestión de los traspasos de jóvenes, tenía muy preocupados a las entidades europeas. De esta manera, se limitarán.

La Asamblea reconoció que los movimientos para regular a los agentes fueron "controvertidos", pero dijo: "Los intereses en juego exigen regulaciones uniformes a nivel global para evitar distorsiones en el mercado internacional de transferencias; para la Asamblea, la FIFA tiene derecho a adoptar dicho reglamento, siempre que las restricciones y limitaciones establecidas en el mismo sean razonables y no vayan más allá de lo necesario para proteger los intereses legítimos en cuestión".

