Xavi Hernández estalla: "Es una locura no suspender el partido, esto adultera La Liga"

Xavi Hernández abrió su 2022 con una incendiaria rueda de prensa en la que estalló contra LaLiga por no tomar cartas en el asunto ante las numerosas bajas de algunos equipos por culpa de los positivos en Covid. Es el caso del FC Barcelona, que este domingo se medirá al Mallorca con su plantilla mermada.

"Estamos en una situación límite. Tenemos 17 bajas. Aunque Umtiti no sabemos si será negativo", dijo Xavi antes de saltar con su crítica. "Era un momento adecuado para suspender el partido. Esto adultera la competición. Hacemos caso al sentido común".

Además, Xavi recordó lo ocurrido antes esta temporada: "Un partido en el que había cuatro bajas de sudamericanos se suspendió, tenemos que tener sentido común. No es ninguna queja, es sentido común. Tendremos que jugar. No es una excusa, es una realidad. El baloncesto se ha suspendido, no tiene sentido que juguemos mañana".

❝Competiremos con los que somos. Tenemos muchas bajas y por sentido común quizá debería suspenderse el #MallorcaBarça, pero no es una excusa. Intentaremos ganar los tres puntos❞



- Xavi -



EN DIRECTO: https://t.co/rhTX8z0hq7 pic.twitter.com/NmI2u9nCla — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 1, 2022

Dembélé no renueva

"No estoy decepcionado. Es una negociación. En el Barça tenemos una postura muy clara. La negociación está en proceso, yo sigo siendo optimista. Los agentes seguramente no entiendan que estamos en una situación complicada. Le hacemos una buena propuesta a Dembélé, económica y deportiva. Hay un rifirrafe, ahora mismo las posturas están un poco alejadas".

Morata y Haaland

"Hablemos de los jugadores que tenemos. Hablemos de Ferran, de Alves. Ya tenemos dos fichajes que nos van a mejorar la plantilla. Lo demás son hipótesis... Morata, Haaland... No me incumbe hablar de esto. Vamos a hablar de los que tenemos".

Postura de LaLiga

"Es una pregunta para LaLiga. Estamos aquí para acatar normas, pero es una evidencia que tenemos 18 bajas, 11 por Covid. Queremos espectáculo, esto LaLiga no se lo puede permitir. Es un partido descafeinado para todos. Es una situación límite para todos, también para el Mallorca. Estamos haciendo test, pueden llegar más contagios. No lo entiendo. La Serie B ha parado, el basket... Si tenemos que jugar, jugamos".

Recibimiento a Dembélé

"Es una negociación y está en proceso. Vamos a esperar. Se han emplazado a reunirse otra vez los representantes. Vamos a ver qué pasa".

Pedri, Ansu y Depay

"No cuento con ellos. No están al cien por cien. No dispondremos de ellos en principio".

Inscribir a Ferran

"Estamos en esta situación. Ferran es un fichaje espectacular, como futbolista y como persona. Ya querría jugar. Es un fichaje que nos dará mucho. Viene de haber jugado con Pep y Luis Enrique. A ver cómo queda el límite salarial pero tiene que haber salidas. Si Ousmane renueva, el límite salarial nos permite fichar. A ver si se solventa todo".

Conversación con Dembélé

"Que le necesitamos, que va a ser un futbolista importante. Le ha faltado el gol pero genera muchas cosas en ataque. Tenemos un proyecto deportivo interesante. Yo sólo puede hablar de la parcela deportiva".

