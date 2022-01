El PSG estudia el fichaje de Dembélé para suplir la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid

El Paris Saint-Germaint asume la salida de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid y ya piensa en el sustituto ideal para el delantero francés. El último nombre que sondean en la entidad parisina, según adelanta el periódico L'Equipe, no es otro que el de Ousmane Dembélé. El todavía jugador del Fútbol Club Barcelona acaba contrato en 2022 y sigue sin renovar, por lo que una propuesta desde la dirección deportiva de Leonardo podría detonar su salida definitiva.

El club catalán esperaba haber cerrado la renovación del atacante esta misma semana. De hecho, las sensaciones eran positivas y todas hacían indicar que se produciría una ampliación de contrato de Dembélé. Sin embargo, el último encuentro entre los representantes del jugador y los del FC Barcelona no acabaron nada bien. El club no logró alcanzar las cifras económicas pretendidas por Dembélé y los agentes de estos se plantaron: o se cumplían sus peticiones o no habría acuerdo.

La situación aún puede solucionarse, pero todo apunta a que Ousmane Dembélé saldrá del Barça bien con un traspaso en enero o como agente libre a final de temporada. Una situación que el PSG no pierde de vista y que podría unir en un mismo camino al club francés con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. En la entidad gala ven con buenos ojos incorporar al delantero culé y más si se cierra en verano de forma gratuita.

La dirección deportiva que encabeza Leonardo, como indica el periódico francés, ya está trabajando. Los primeros contactos con el entorno del jugador ya se han producido y el único miedo que hay en el PSG es el historial de lesiones que siempre ha perseguido a Ousmane Dembélé, ahora apartado por su positivo por coronavirus.

Mbappé, más cerca que nunca

El delantero del PSG dejó claro el pasado verano que quería abandonar el club. Mbappé rechazó las ofertas de renovación que le realizaron e intentó salir del equipo con un traspaso que dejara algunos ingresos en las arcas de la entidad. La dirección de salida era hacia el Real Madrid, pero el Paris Saint-Germain se negó a negociar y cerró la puerta a su goleador estrella.

Una estrategia que, aunque pudo resultar vencedora a corto plazo, será un fracaso a largo. Y es que, pese a los constantes intentos por lograr la renovación, Kylian Mbappé ha dejado claro que quiere salir y fichar por el Real Madrid. La operación que pudo cerrarse en 200 millones de euros ahora acabará con el atacante saliendo completamente gratis y como agente libre.

Este mes de enero de 2022, que ya permite a Mbappé negociar directamente con el Real Madrid, puede ser determinante. El club merengue intentará cerrar su incorporación cuanto antes y es cuestión de tiempo que se cierre su llegada a la capital española una vez haya finalizado la temporada 2021/2022.

