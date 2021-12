Xavi Hernández pide la renovación de Gavi: "Si hace falta ponemos dinero entre todos"

Pablo Páez Gavira, 'Gavi' (Los Palacios y Villafranca, Sevilla; 2004) sigue acumulando el protagonismo de los focos en esta temporada. El joven jugador de 17 años que se ha establecido en el primer equipo del FC Barcelona ha recibido el respaldo público de su entrenador, Xavi Hernández, en la última rueda de prensa. El de Terrassa ha pedido públicamente su renovación con el club azulgrana, metiendo presión a la entidad que no pasa por su mejor momento económico.

"Hay que actuar ya para renovarle. Si hace falta ponemos dinero entre todos. No podemos perder a este tipo de futbolistas. Tienen que ser la base del futuro del club. Tengo entendido y sabido que el club está trabajando muy bien para la renovación de Gavi. Es fundamental para el equipo", expuso Xavi. La intención del Barça es concretar su renovación de inmediato, pero a día de hoy no es posible. Mateu Alemany reconocía que "no nos sobra nada" y que el club, como se ha repetido en diferentes ocasiones, no tiene margen salarial.

Es por eso por lo que el Barça traza el camino para que en el comienzo de 2022 se concrete la extensión de su estadía en el Camp Nou, a partir de ahora con ficha del primer equipo. Las negociaciones van encaminadas y que es solo cuestión de tiempo para que el cuadro azulgrana pueda anunciar la firma del contrato. Hay predisposición por parte del jugador. Será un contrato cinco años y el salario aumentará de una temporada a otra, además de una cláusula de 1.000 millones.

Gavi, junto a Nico González, está rompiendo todo los esquemas, parámetros y se han convertido en piezas fundamentales para el conjunto azulgrana. Su irrupción ha sido un 'bálsamo' para el equipo. Con 17 años, ha conseguido hacerse con un puesto fijo, ya sea en el centro del campo o como falso extremo, pero nunca falta en los partidos. El centrocampista termina su vinculación con el Barça en junio del 2023 después de firmar su primer contrato profesional cuando cumplió los 16 años.

De La Peña negocia

Iván de la Peña es el agente que gestiona la carrera de Gavi. Mejor dicho, quien la lleva es la agencia Footalent, la cual lidera desde 2013 'Lo Pelat' -como le apodaron en sus tiempos como futbolista- junto al abogado Ramón Sostres. Durante una breve etapa, entre 2016 y 2018, también trabajó con ellos el excapitán Carles Puyol. Recaló en esta agencia cuando comenzó su formación en las categorías inferiores del Barça tras haber llegado procedente de la cantera del Betis.

Xavi ya destacó que están siendo los jóvenes los que están tirando del equipo en su inicio de proyecto. "Es el futuro del club. Esta generación es espectacular. Es difícil encontrarlos y debemos aprovecharlos. Están marcando la diferencia y tienen 17 o 18 años. Tienen una gran personalidad. Yo he jugado con esa edad en el Barça y he tenido miedo", destacaba el técnico que está dando las llaves del FC Barcelona a estos chicos.

