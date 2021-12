Por qué Pelé vuelve al hospital en Brasil: este es su estado de salud

Nuevas noticias sobre el estado de salud del astro del fútbol mundial. Pelé fue hospitalizado para recibir tratamiento por un tumor de colon, tal y como anunció este miércoles el Hospital Albert Einstein de São Paulo. El comunicado explica que se encuentra en condición estable y debería ser dado de alta en los próximos días. El brasileño sigue con la quimioterapia que le están aplicando para acabar por completo con esta dolencia por la que pasó casi un mes en el hospital.

El jueves 30 de septiembre abandonó por última vez este recinto después de varias semanas internado. Pelé había estado hospitalizado durante casi un mes, con la justificación de unos exámenes de rutina antes de someterse a una operación el 4 de septiembre para extirpar el tumor. El jugador de Santos, Brasil y Cosmos de Nueva York cumplió 81 años el pasado 23 de octubre, cuestión por la que tuvieron más precaución con respecto a su salida del hospital.

El as del fútbol fue ingresado en agosto después de que las pruebas rutinarias detectaran un tumor en el colon derecho, una parte del intestino grueso. Una vez operado, se dilucidó que debería someterse a quimioterapia para eliminar cualquier resto de célula maligna. Durante su estadía en el hospital, Pelé actualizó a sus fanáticos con publicaciones positivas en Instagram. "El buen humor es la mejor medicina y tengo mucho de eso. No podría ser diferente. He estado recibiendo tanto afecto que mi corazón está lleno de gratitud", escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelé (@pele)

Pelé también apareció en fotos con una de sus hijas, Kely Nascimento, de 54 años. Fue fruto del romance con Rosemeri dos Reis Cholbi, con quien también tuvo a Edinho, de 50 años, y Jennifer, de 42. La salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.

El jugador de fútbol también es padre de los mellizos Joshua y Celeste, de 24, que llegaron junto a Assiria Lemos Seixas. Sus otros dos hijos son Sandra Nascimento, que murió en 2006 y nació del vientre de Anisia Machado, y Flavia Kurtz, de su relación con Lenita Kurtz. Antes de su problema de salud, Pelé había estado lejos de la vida pública después de la muerte de su hermano, Jair, relacionada con el cáncer, en marzo de 2020.

Sigue activo

Pelé ganó las Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970, siendo el único en haber ganado tres Mundiales en la historia del fútbol mundial. También sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 77 goles en 92 partidos. Su estado de salud no ha afectado a su ingenio ya que se mantiene activo en redes, como cuando felicitó a Leo Messi con motivo del séptimo Balón de Oro. El brasileño quiere seguir viendo jugadores que intentan emular su huella.

[Más información: Pelé, bajo la lupa en un nuevo documental de Netflix: adulterios, fútbol y qué se oculta]

Sigue los temas que te interesan