Joan Laporta: "El Barcelona debe sacar el orgullo y la dignidad"

'Final' en el Allianz Arena. El Fútbol Club Barcelona se la juega ante el Bayern Múnich. El pase para los octavos de final de la Champions League está en juego para el conjunto azulgrana y Joan Laporta ha hablado desde Alemania sobre el duelo más importante que ha jugado el equipo culé en lo que va de temporada 2021/2022.

"Hay que sacar el orgullo, estoy convencido de que los jugadores lo van a sacar", ha asegurado el presidente del Barça. Laporta ha atendido a los medios de comunicación y no ha ocultado que ha puesto una vela en la catedral de Múnich antes del partido de la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

"Tengo por costumbre visitar las iglesias y tienen una catedral muy bonita", ha afirmado el dirigente blaugrana. Joan Laporta también se ha encargado de mandar un mensaje a sus propios futbolistas y les ha avisado: deben sacar el orgullo y la dignidad ante el Bayern.

Joan Laporta, durante un acto del FC Barcelona EFE

"Que estén orgullosos de ser del Barça. Tenemos por delante una etapa esplendorosa, saben que requiere un tiempo, pero en ningún momento dejamos de afrontar las situaciones que se presentan con la voluntad de hacer contentos a los barcelonistas", ha apuntado el presidente.

"El Barça es un club que tiene una trayectoria de muchos años en la Champions, queremos pasar. Estos son esos partidos que hay que sacar el orgullo y demostrar lo que eres. Estoy muy confiado, a pesar de que la climatología no es la más apropiada, no va a ser excusa. Deseando que llegue el partido, que lo juguemos, que saquemos el orgullo y la dignidad", ha sentenciado en Múnich.

Confianza

En la previa del encuentro, habló también un Xavi Hernández, aunque el martes, que confía en las posibilidades de pasar a octavos de su equipo: "Los veo entrenar y creo que estamos preparados para competir. No es el mejor escenario, el campo del Bayern, pero nosotros estamos con muchas ganas. Espero que no nos afecten las últimas derrotas contra el Bayern. La presión es para mí. Saldremos a ser protagonistas en el partido, con la pelota. Por nosotros no quedará, lo intentaremos hasta el final".

"Veremos si es un milagro o no. Después del partido hablamos de cómo hemos estado o si el Bayern nos ha hecho daño. Yo no lo veo un milagro. El Barça puede ganar contra cualquier rival", apuntó también el entrenador del Barcelona en rueda de prensa.

