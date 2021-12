Xavi Hernández confirma las dudas de Dembélé: "No es solo económico, quiere ser clave en el Barça"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Real Betis. Xavi Hernández, que recientemente consiguió la primera victoria como visitante en La Liga, destacó el buen ambiente que hay en el vestuario y la adaptación que está llevando a cabo la plantilla con respecto a sus tácticas sobre el césped.

El técnico catalán, además, dio detalles sobre la situación económica del club y cómo afecta al ámbito de los fichajes. Xavi intentó calmar los ánimos sobre quién puede llegar en invierno y pidió centrarse en los partidos. Además, respecto al caso de Ousmane Dembélé, ha recalcado su intención de que continúe y ha indicado que no es solo una cuestión de discrepancias económicas.

Táctica

"El objetivo es ganar. Entendemos que para ganar, tendremos más números si jugamos bien, si hacemos bien las cosas en ataque. Hemos tenido una semana para ajustar algunos problemas que tuvimos en la salida de balón. Muchos hábitos adquiridos de antes. Tenemos que ajustar diferentes cosas. Vamos por el buen camino, soy positivo viendo la intensidad y las ganas de los jugadores en los entrenamientos. El Betis es un rival directo para nosotros, está por encima.

Rival directo

"Mañana es una final para nosotros. No podemos perder. Tenemos el objetivo de luchar por La Liga. Ya pensaremos en el partido de Múnich. El que crea que está mejor jugará La Liga nos da muchísimo, nos da el día a día. Es vital lo de mañana".

🗣 Xavi: "En el Barça solo vale ganar y ganar" 🔵🔴 pic.twitter.com/DVKNFXTQCI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 3, 2021

Ansu Fati

"Ansu está haciendo un esfuerzo extraordinario y demuestra un compromiso tremendo. Quiere estar, pero tenemos que ser cautos porque no podemos perderle. Tiene que estar al cien por cien. Cuando esté al cien por cien, estará porque no podemos perder más jugadores. Prefiero ser cauto y pensar que cuando esté al cien por cien entrará en el equipo. No va a ser fácil que esté el miércoles que viene".

Dembélé

"Tengo constancia de que no solo es el tema económico, deportivo, proyecto y qué queremos hacer con él. Le hemos dejado clara nuestra postura. Para mí puede ser el mejor por sus condiciones. Dependerá de él, de su rendimiento e implicación. Está siendo un ejemplo para el equipo. Pensamos en él como figura clave de este proyecto. En el asunto de los números, no es de mi incumbencia. Esperemos que se alcance un acuerdo, pero eso depende de las dos partes. No es solo el tema económico, quiere sentirse querido".

Semana clave

"Es una semana importante como lo será la siguiente. Y en febrero será lo mismo. Y me diréis lo mismo. Esto es el Barça, una exigencia diaria y en cada partido. Queremos competir contra quien sea. Cada semana es vital, no hay descanso hasta que nos vayamos de vacaciones".

Objetivos

"El Barça aspira a ganar todo, siempre. Y el tiempo dirá dónde estamos. Pero el objetivo del Barça es ganar. Esto va de ganar, y ganar otra vez. Así es el fútbol y más en el Barça. Somos un equipo hecho para ganar y competir, veremos las notas a final de temporada y dónde hemos competido. El objetivo principal es ganar".

Dest

"Está al cien por cien. Ha sufrido también. En general, todos los jugadores están mostrando un gran compromiso. Quieren estar y competir, los noto contentos y felices. Eso es bueno para el equipo y Dest es uno más. Esta lumbalgia que no le deja tranquilo, pero ahora está bien".

Bajas

"Hay que competir igualmente con lo que tenemos. El Betis es un gran equipo, bien trabajado y con jugadores individualmente muy buenos. Vamos a tratar de ser muy competitivos desde el primer minuto e ir al ataque".

Fichajes

"Es muy pronto. Estamos hablando de que mañana hay un partido vital y el miércoles otro. El club está trabajando para reforzarse. Y si nos vamos a reforzar, alguien tiene que irse. Veremos qué podemos hacer. Nuestra situación económica no es buena y hay que ver el límite salarial".

Perfil de fichaje

"Prefiero hablar de lo que tenemos. Yo soy muy claro con el club: qué necesidad tenemos en cada posición y que se adapte a las necesidades del equipo. No voy a hablar de nombres ahora para el mercado de invierno".

Balón de Oro

"Primero, felicitar a Alexia Putellas porque ha hecho historia. Es impresionante su nivel y me une una relación cercana y de amistad porque hemos coincidido cuando ella era muy joven. Era una maravilla y me alegro mucho por ella. Felicitar también a Pedri, invitó a todo el equipo a cenar. Y sobre Messi, creo que fue Pep el que dijo que nunca era injusto que se lo den a Messi. Podemos pensar que Lewandowski u otros lo merecían, pero es lo de siempre. Yo cuando se lo dan a Messi, siento que el fútbol es justo".

Sergi Roberto

"Es una persona que es un ejemplo para la cantera, para los profesionales, para nosotros como técnicos. Lleva un año jugando con sufrimiento y se ha sido muy injusto con él. Es una persona que ha recibido muchas críticas, incluso en el Camp Nou se le ha insultado siendo de la casa. Se ha sido muy injusto con él. Le recomendé que parase, que es muy difícil rendir así. Es un ejemplo. Para mí es un jugador fundamental".

Dembélé, sin castigo

"No sería el objetivo. Un jugador que tiene contrato tiene que jugar. Prefiero pensar que se queda. En el caso contrario, si tiene contrato tiene que jugar".

Entrenador femenino

"Me gustaría entrenar en el fútbol femenino. Soy de fútbol profesional más que de formativo. Me gusta más competir que formar. No lo descarto".

[Más información - Los vínculos del Barça con el Manchester City: una situación clave para el milagro de los fichajes]

Sigue los temas que te interesan