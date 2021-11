Dani Alves y su camiseta de 'superhéroe' del Barcelona: de Stoichkov a Andrés Iniesta

Dani Alves no jugará hasta el próximo mes de enero con el Fútbol Club Barcelona, pero el lateral ya es uno más en la disciplina del equipo azulgrana. Fue este lunes cuando pasó el pertinente reconocimiento médico con el club y ha sido ahora cuándo se ha confirmado qué dorsal llevará en su camiseta: el 8.

El primer número que lució Dani Alves como futbolista del Barcelona fue el '20', dorsal que llevó desde que llegó al Camp Nou en el verano de 2008 y durante sus primeras cuatro campañas en el club. Luego pasó a llevar el '2' y después el '22', en homenaje a un Éric Abidal que ahora se ha visto salpicado por el 'caso Hamraoui'.

El último dorsal que portó en su anterior etapa en el Barça fue el '6', número que eligió después de la salida de Xavi Hernández del club catalán. Precisamente, Dani Alves pasará ahora de jugar junto al exfutbolista a hacerlo bajo sus órdenes, ya que Xavi fue el elegido para tomar las riendas del primer equipo de fútbol culé tras la destitución de Ronald Koeman.

Dani Alves posa con la camiseta del Barcelona con el dorsal 8 FC Barcelona

Pues bien, en el comienzo de su segunda etapa como futbolista del Barcelona, Dani Alves llevará a su espalda el número 8. Un dorsal que han llevado grandes leyendas en la historia del club. Desde Hristo Stoichkov a Andrés Iniesta, pasando por Guillermo Amor, Albert Celades, Phillip Cocu, Arthur Melo o Miralem Pjanic.

... y con el número ... @DaniAlvesD2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 16, 2021

Esta confirmación llega después de conocer qué siente cuando se enfunda la elástica del Barça: "Cuando me pongo la camiseta del Barcelona me siento como un superhéroe". "Hay que tomarse en serio eso de que 'los sueños se cumplen'. Yo he estado currando para conseguirlo. Quiero ayudar al Barça a crecer. Ahora tengo un reto increíble, de los que más me fascinan. Luchar, defender una camiseta", comentó también Dani Alves en unas declaraciones para el club.

Siempre Barça

"Más del 50% de mi mentalidad ganadora ha sido generada por mi trayectoria en el Barcelona. Mi casa está aquí y mi familia más cercana vive aquí. Era inevitable que yo volviera a Barcelona. La grata sorpresa es volver como jugador. Iba a volver después de mi retirada. Hay que soñar e intentar realizar los sueños. Yo quiero seguir ganado y si lo puedo hacer en el Barça, mucho mejor. Pero nosotros tenemos que creer que estamos en el Barça, el mejor club del mundo, y que lo podemos conseguir. Sé lo que digo. No hay ningún club como el Barça", sentenció el futbolista.

[Más información - Thiago Alcántara, la gran sorpresa de la agenda de Xavi: otro viejo conocido para el 'nuevo' Barça]

Sigue los temas que te interesan