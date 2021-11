Manu Sánchez pide sitio en el Atlético de Madrid desde la Sub21: "Simeone no se casa con nadie"

De Madrid a Barcelona y viceversa, pero la vida le ha cambiado en Pamplona. La madurez le llegó rápido a Manu Sánchez (Madrid, 2000) que se acostumbró a estar lejos de una de las dos mitades que siempre le han apoyado para sacar adelante su carrera futbolística. Unos años sin su padre, otros tantos sin su madre ni su hermano y ahora ya volando solo, este futbolista está ganándose un hueco ahora en Osasuna y la selección española Sub21, pero también llama a la puerta del Atlético de Madrid.

Seguía los pasos de su hermano, pero al final solo él supo lo que es el profesionalismo. Desde los 14 años se convirtió en colchonero y el Atlético le dio la oportunidad de ir quemando etapas hasta convertirse en jugador de la primera plantilla. Pero con el Cholo no es suficiente demostrar calidad, hace falta algo más. Es por lo que desde hace temporada y media está cedido en Osasuna con un único objetivo: acumular la experiencia que no podía tener como rojiblanco.

Es por lo que este lateral izquierdo se fue a Pamplona para pasar su particular 'mili'. El sargento Arrasate le está convirtiendo en uno de los laterales izquierdos más interesantes que hay en el fútbol español. El inicio de temporada del equipo rojillo es inmejorable. Han tenido un octubre muy complicado por el calendario y aún así han ganado al Villarreal y rascaron un empate del Bernabéu. En ambos encuentros Manu tuvo su influencia. Este mes también será especial por su gol ante el Rayo Vallecano.

Manu Sánchez, junto a Luis De la Fuente durante un entrenamiento de la selección española Sub21 RFEF

Esto le ha devuelto a la selección española Sub21 y Luis De la Fuente parece decidido a darle más importancia. El equipo nacional se juega en este parón dejar encarrilada la clasificación para el Europeo 2023, por lo que su presencia es aún más especial. EL ESPAÑOL quiso conocer más de cerca a este joven defensa, aunque con más vocación ofensiva, que está provocando que Osasuna haya alcanzado cotas muy altas en el inicio de La Liga.

Había estado antes en la sub21, ¿no ha sido difícil adaptarse a Las Rozas?

Estuve en septiembre y en noviembre del año pasado. El grupo ha cambiado la mayoría, algunos los conocía y el cuerpo técnico es el mismo. Lo conozco todo bastante bien. Ya no hay esa vergüenza que puedes tener al principio.

Se esperaba su convocatoria entre los nombres de esta generación, es verdad que hay una gran competencia en el lateral izquierdo, pero juega en Primera y está haciendo una gran temporada...

Tampoco era una cosa que me hiciera perder la cabeza. Lo importante es jugar en tu club y si va bien y encima juegas, tienes el premio que es venir a la Selección.

Está Miranda, usted, ha estado Miguel Gutiérrez... En la absoluta hay otros tantos... España va sobrada de laterales izquierdos.

Laterales izquierdos no faltan, la verdad.

Es un buen momento para aprender a jugar con la derecha, con los problemas que hay para encontrar alguien fijo para esa posición.

[Risas] Pues sí...

La clave de volver a la Sub21 está en los minutos que sumas con Osasuna, ¿es un claro detalle de que la cesión está saliendo bien?

Tenía muchas ganas de volver a Pamplona porque ya había estado allí seis meses y había estado bastante bien, muy feliz. Además de haber jugado mucho el año pasado, tenía buen feeling con el cuerpo técnico y los compañeros. Me apetecía volver, por todo en general.

Ambiente tiene Pamplona. 'Pintxo - Pote', Castillo, fiestas...

[Risas] Sí, sí. Hay muy buen ambiente y muy buenos restaurantes para comer.

Desde el primer momento en el que llegué Arrasate me transmitió toda su confianza. Manu Sánchez, jugador de la selección española Sub21

Creo que el factor diferencial es Jagoba Arrasate.

La verdad que sí. Desde el primer momento en el que llegué me transmitió toda su confianza. En Copa jugué el primer día y luego me fue dando minutos en Liga. Cuando te dan confianza todos, tanto los entrenadores y los compañeros, te ves más suelto y en el campo se nota.

¿Qué es lo que le pide?

Yo soy un lateral un poco más de perfil ofensivo. Me piden que llegue arriba, combinar bien con el extremo y hacer buenas jugadas. Tampoco me puedo olvidar de defender, que al final no dejo de ser lateral.

Los principales problemas que ha tenido la Sub21 se han centrado en el lateral izquierdo. ¿Cree que eso le da más opciones de jugar?

En el juego de Osasuna me siento bastante cómodo. Cuando me siento cómodo juego muy bien.

Están tan bien que hasta desde el Real Madrid les ponían como rivales por el título de Liga.

Hemos tenido un muy buen comienzo de Liga. Ahora en octubre no hemos tenido tan buenos resultados. El calendario era muy complicado. Aún así hemos sacado una victoria ante el Villarreal, el empate del Bernabéu...

Manu Sánchez, junto a Julen Guerrero durante un entrenamiento de la selección española Sub21 RFEF

Está muy concentrado en su cesión en Osasuna, pero la razón de su cesión es crecer para volver al Atlético de Madrid, ¿está dando un paso adelante?

Yo sabía que si volvía a Osasuna iba a tener más opciones de jugar que en el Atlético. Con lo a gusto que estaba con el equipo y con la confianza que tenía, me apetecía seguir jugando allí.

Comentaba que uno de sus problemas era el juego defensivo. ¿Quizá ha sido el principal factor para salir cedido y no seguir en el Atlético?

Al final se mejora en todos los aspectos del juego jugando. Lo que quería era jugar y en Osasuna era donde tenía más opciones. Creo que estoy aprovechando el tiempo y que estamos sacando buenos resultados.

Supongo que desde el Atlético le lleguen buenos feedback, sobre todo porque había algunos problemas en su posición...

Al final con el nuevo sistema de carrileros, Carrasco lo está haciendo bien. Es un jugador de perfil muy ofensivo y eso le ayuda al tener tres centrales. Hay mucha competencia: Carrasco, Lodi, Hermoso... Al principio de la temporada también estaba Saúl...

Al final el Cholo no se casa con nadie. Cuando tienes tus oportunidades y las aprovechas, te da continuidad. Manu Sánchez, jugador de la selección española Sub21

La sensación con el Cholo es que cualquier situación puede remontarse, eso ayuda a que su regreso pueda darse en cualquier momento.

Al final el Cholo no se casa con nadie. Cuando tienes tus oportunidades y las aprovechas, te da continuidad. Si rindes bien, te dará la continuidad como ha pasado con Llorente, Lemar, Carrasco...

¿Sigue con el mismo contrato que renovó la temporada pasada?

Sí. Renové hasta 2025, no recuerdo mi cláusula la verdad...

Está llamando a la puerta para pedir un aumento...

De momento estoy bien. Si me llaman, yo encantado. Todavía me quedan tres años así que estoy tranquilo.

Manu Sánchez, durante un partido de pretemporada con el Atlético de Madrid AFP7 / Europa Press

Tienen en su mano en este parón cerrar prácticamente la clasificación para el Europeo 2023.

Sí. Nuestra intención es ganar los dos partidos que tenemos para encarrilar la clasificación. Sería un buen paso para nosotros.

El partido más difícil es el de Rusia, aunque tenéis otra salida a Malta, ¿cómo llegan a los dos encuentros?

Muy bien, con confianza para hacer las dos cosas bien. El hecho de que sean fuera de casa hace que sean un poco más complicados. Estamos con ganas y el grupo está bastante preparado.

Está más que preparado para el frío de Rusia después de su paso por Pamplona...

La verdad es que me he acostumbrado al frío... Cuando estábamos en Madrid no notaba casi el frío. [Risas]

¿Cómo es el lado más íntimo de Manu Sánchez, esta promesa que cada vez es menos desconocida?

Yo creo que soy un chico tranquilo, humilde y que suele estar siempre contento. Soy bastante tranquilo. Me reconozco un chico bastante sencillo.

Manu Sánchez, durante un encuentro con Osasuna en esta temporada AFP7 / Europa Press

Llegó con 14 años a la cantera del Atlético de Madrid, ¿cuáles fueron sus pasos previos?

Empecé jugando en la escuela del Barça. Después estuve en el Júpiter. Ahí me fichó el Cornellà y estuve allí hasta la edad Cadete. Entonces me fichó el Atlético.

Nació aquí en Madrid, ¿cómo fue ese desplazamiento a Barcelona y luego su vuelta?

Por trabajo de mis padres, cuando yo tenía un año nos fuimos a Barcelona. Cuando me fichó el Atlético me fui a Madrid con mi padre.

Ha estado a caballo entre Barcelona y Madrid siempre...

Sí. Mi familia entera ha estado viviendo siempre separada, ahora yo en Pamplona... Siempre encontramos un punto para vernos. Desde bien pequeño me acostumbré a vivir sin mis padres. Con 9 o 10 años mi padre se fue a Madrid a trabajar. Yo me quedé con mi madre y mi hermano. Después el Valencia fichó a mi hermano y nos quedamos solos mi madre y yo. Luego yo me fui a Madrid con mi padre y ahora también le he dejado solo al venirme a Pamplona.

Todo este camino se está viendo compensado con sus dos temporadas en Primera con la calidad que está demostrando...

La verdad es que no me puedo quejar desde que llegué al primer equipo del Atleti. Me ha ido bastante bien y mientras siga todo igual, estaré muy contento.

