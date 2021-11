El palo de Laporta a Tebas: "Cada día se inventa algo"

Joan Laporta fue protagonista durante la presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del FC Barcelona. Lo fue sobre el campo y también en rueda de prensa. El presidente culé respondió a varias preguntas sobre la operación, aunque no detalló el acuerdo al que llegaron con el Al Sadd. Cuando le preguntaron por la aprobación de LaLiga, el máximo mandatario cargó duramente contra Javier Tebas y las últimas informaciones sobre el aval.

"LaLiga lo ve todo con lupa. Cada día se inventan algo. Nos han hecho una contrauditoría, operaciones que dicen que no vemos claras... Mateu, ¿no hay ningún problema? No hay mucho margen salarial, pero lo tenemos. Espero que LaLiga lo vea igual que nosotros", explotó Laporta. El presidente no pasa por el mejor momento en su relación con Tebas y se nota cada vez que habla sobre el organismo o las cuestiones relacionadas con él.

Hablaba de transparencia después de no dar detalles sobre cuál es el acuerdo al que han llegado con el club catarí: "Hemos llegado a un acuerdo para rescindir el contrato con el Al Sadd. Hemos logrado nuestro objetivo". Después, abordaba este asunto de una manera algo más clara. "A ver, la relación entre Barça y Al Sadd queda abierta. Es una relación que el tiempo determinará como evoluciona. Es un club donde ha estado Xavi. Xavi, con todo el respeto para el Al Sadd, es una persona del club. Agradecido nos ha abierto las puertas con Rafa Yuste y Alemany ha mantenido una buena relación. Tienen las puertas abiertas y veremos como evoluciona. No se ha concretado nada todavía", expuso Laporta.

En directo | Presentación de Xavi Hernández con el Barcelona

El presidente también tenía que explicar por qué no se hizo antes esta operación y sus palabras sobre Xavi en el pasado. "Primero hay una sintonía personal muy buena. Siempre dije que Xavi sería entrenador del Barça, pero no sabía cuándo. Además teníamos un entrenador, una persona que significa mucho para los culés. Se merecía respeto. La Junta le dimos margen de confianza hasta que la situación ha sido insostenible. Ya se lo comenté a Xavi, que hablamos mucho, y él siempre fue muy respetuoso con Ronald", explicó el máximo responsable del club azulgrana.

Laporta le ha brindado el máximo apoyo: "Era una situación compleja. Ya sabéis cómo ha evolucionado esto hasta que se dio el momento para hacerlo. Cuando nos hablamos, me dijo que podía venir ya. Me hubiera gustado darle un club o un equipo en el que estuvieran mejor las cosas porque se lo merece. Si las cosas se tuercen, tendrá nuestro apoyo y si se tuercen todavía más, lo tendrá aún más".

Más exjugadores

Le preguntaron a Laporta por la posibilidad de que se incorporen más leyendas culés al cuerpo técnico y al club en general con varios nombres sobre la mesa. "Ya ayudan con la relación que mantenemos con ellos con cada uno a determinado nivel que tienen sus obligaciones. Con Puyol hay una comunicación muy fluida. Con Andrés, me ha dado apoyo enviando un Whatsapp. Se que ve con buenos ojos la llegada de Xavi. Márquez no entró por una circunstancias personales al fútbol base. Nos vimos y estuvimos hablando. Mascherano también me envía mensajes. Piqué es que es jugador nuestro. Está implicado plenamente. Dani está como muy activo intentando ayudar al club en otros ámbitos y para ayudar en el terreno deportivo si cabe. Xavi tiene que decidir las acciones a seguir, las inmediatas. Él sabe que tiene un abanico amplio de personas que pueden ayudarle si lo considera", concretó.

[Más información: Laporta convierte la presentación de Xavi en una fiesta: éxtasis entre cánticos de "puta PSG"]

Sigue los temas que te interesan