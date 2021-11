El Barça estudia la llegada de un patrocinio de 100 millones de euros del gobierno de Arabia Saudí

El FC Barcelona estudia a la desesperada varias ofertas para intentar encontrar un patrocinador que le ayude a salir de su situación de crisis económica. Por ello, el conjunto azulgrana se encuentra a la caza de un gran 'pelotazo' económico, sondeando varias ofertas con muchos ceros detrás y que permitirían a la junta directiva de Joan Laporta encarar la enorme deuda con otra perspectiva.

De momento, la opción que cuenta con mayores probabilidades de éxito es una oferta llegada desde un fondo de inversión propiedad del gobierno de Arabia Saudí que estaría dispuesto a poner unos 100 millones de euros por temporada.

Esta opción no es nueva para el Barça, ya que se estudió hace un par de años por la junta directiva liderada por Josep Maria Bartomeu. Sin embargo, el proceso quedó en el aire y ahora el equipo que encabeza Joan Laporta estaría barajando la posibilidad de aceptar dicha oferta.

Sin embargo, dentro del club existen muchas reticencias ante esta posibilidad ya que la imagen exterior de Arabia Saudí como estado no concuerda que con lo aprobado en la última Asamblea General de Socios Compromisarios en la que se acordó la inclusión en los Estatutos del compromiso de luchar contra la discriminación de género, la homofobia, el sexismo y el racismo, unos valores que se considera que no estarían en la línea de este patrocinio.

No obstante, esta no es la única oferta que ha recibido el Barça en los últimos meses tal y como ha transmitido la Agencia EFE. La entidad azulgrana ha recibido otros dos ofrecimientos que, en este caso, sí han sido rechazados y no se estamparán en el frontal de la camiseta del FC Barcelona, el cual quedará vacío el próximo verano tras la finalización del contrato de patrocinio con la empresa RAKUTEN.

Las ofertas del Barça

Una de esas ofertas ha llegado desde el universo de la criptomonedas por parte de la empresa Cryptoexchanges, una entidad dedicada al intercambio de esta divisa. La otra ha llegado procedente de la India, a través de una empresa de educación online. Se estima que las dos propuestas estaban por encima de los 55 millones de euros.

En el caso de Cryptoexchanges, la oferta podría haber rondado incluso los 70 millones de euros por temporada más una bonificación del 20% en función del rendimiento del equipo. Esta proposición llegó a pasar todos los controles internos del club, incluido el del departamento de 'compliance', que se encarga del cumplimiento normativo tanto interno como externo, pero posteriormente no llegó a convencer ni al departamento comercial ni a la junta directiva por tratarse de un sector controvertido.



Por su parte, Joan Laporta y su equipo sí vieron con mejores ojos la oferta llegada desde la India este verano por un valor de 58 millones de euros por año y con una bonificación del 15% por rendimiento al casar mejor con los valores que defiende el club azulgrana. Además, por su naturaleza, el patrocinio podía contener colaboraciones con las academias del Barça y con el Barça Innovation Hub.

Esta oferta, que comenzó siendo de 40 millones de euros y que se llegó a incrementar hasta rozar los 60, estuvo a punto de cerrarse el pasado mes de mayo. Sin embargo, las negociaciones se fueron alargando y en verano se produjo el adiós de Leo Messi, que terminó por romper las conversaciones al suponer la pérdida del mejor activo del conjunto azulgrana. Laporta intentó reaccionar de manera casi desesperada, pero la decisión del Barça había llegado demasiado tarde.

Mientras el club sondea la opción de esta oferta llegada desde Arabia Saudí, ha visto como en los últimos dos años, el Barça ha pasado de tener 40 patrocinadores, récord histórico de la entidad, a solo 29. Y se espera que al final del curso se puedan llegar a perder incluso otros 10 más. Entre los más importantes están la salida de RAKUTEN, imagen principal de la camiseta, y la ya anunciada salida de Beko, presente en la manga izquierda. Con motivo de esta crisis comercial, se produjo la salida en el mes de julio de Jordi Camps, el tercer director comercial del Barça durante este 2021, quien anunció que dejaba el cargo y al que todavía no se le ha encontrado sustituto.

