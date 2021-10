Sergio Ramos, en alerta roja: sin fecha de regreso y la pierna "no responde"

La situación de Sergio Ramos se sigue enquistando en París. El que fuera capitán del Real Madrid vive un calvario en su aventura en el PSG y es que las lesiones le han impedido debutar hasta ahora y apenas disfrutar de sus compañeros en los entrenamientos. Vive en una soledad deportiva que parece que seguirán perdurando un tiempo más.

Los últimos informes no son buenos. El PSG intenta vender algo de positivismo, pero parece difícil de creer. Si el día 14 de octubre se daba un plazo de diez días para que Ramos continuara con los entrenamientos individualizados, pasada la fecha su situación no ha cambiado. Ahora se apunta a la semana que viene por una evolución "muy correcta" en su recuperación, siempre según el club.

"La evolución del programa de recuperación de Sergio Ramos, coordinada con el cuerpo médico, evoluciona muy correctamente. El retorno con el grupo podrá ser planteado a lo largo de la semana próxima", señaló el PSG en su parte médico semanal compartido este martes.

Lo que se desprende en medios franceses y españoles es muy diferente. Le Parisien insiste en que no hay certeza sobre cuándo regresará Sergio Ramos a los entrenamientos con sus compañeros, ya que las molestias en el sóleo de su pie siguen después de sufrir una recaída en septiembre que le volvió a alejar del grupo.

La recuperación de Sergio no va bien. No está bien y el PSG lo sabe Antón Meana, en Cadena SER

En la Cadena SER, el periodista Antón Meana analizó su situación y va más alla en los pronósticos. Apunta hasta después del próximo parón para que deje atrás su calvario e, incluso, podría irse más allá en el tiempo: "El 20 de noviembre me parece pronto. Ojalá que vuelva y sea el mariscal de la zaga del PSG. Pero la información es que Ramos no está bien. La recuperación de Sergio no va bien, tampoco va mal, pero no va bien. Va lenta. Tiene molestia en el sóleo. Ramos no está bien, el PSG lo sabe. Lo más importante no es cuando Ramos debuta, que tal y como es lo podría hacer este fin de semana. Esto va de que Ramos sea titular en el PSG y que juegue periódicamente y para eso falta mucho tiempo. Nadie en París puede decir que a partir del 20 de noviembre o del 1 de diciembre juegue de manera regular".

E insiste: "Hay muchas dudas con la lesión de Ramos. Le está afectando un poco anímicamente porque Ramos siempre ha sido una persona que controlaba su cuerpo y esto le supera. La preocupación real que tiene Sergio Ramos porque su pierna no le responde y porque no hay una fecha clara para que vuelva. Tengo serias dudas de que le veamos a corto plazo como titular en el PSG".

"Lo que le frena es si sólo es el sóleo o tiene algo más. Fuentes bien informadas no tienen ninguna tiene certeza médica para ser optimistas. Tienen la esperanza de que Ramos vuelva a jugar. La preocupación es máxima porque la pierna de Sergio no responde y está desanimado", concluye el periodista.

Calendario del PSG

De momento, lo que parece claro es que no estará este viernes en el partido contra el Lille y tampoco jugaría contra el RB Leipzig en Champions League el próximo 3 de noviembre. El último compromiso del PSG antes del parón es contra el Girondins, el 6 de noviembre. Luego habría que esperar hasta el día 20 contra el Nantes.

