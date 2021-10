La respuesta del PSG a Tebas tras las acusaciones sobre sus cuentas

El PSG ha quitado todo su valor a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre las cuentas que tiene el conjunto galo. Leonardo, director deportivo de la entidad, ha subrayado que Tebas no tiene nada que ver con el fútbol francés y ha querido poner punto y final a su batalla particular contra el máximo dirigente de la patronal española.

El responsable de la entidad gala ha espetado durante un evento que no sabe por qué Tebas realiza declaraciones contra el PSG. "No entiendo por qué habla de nosotros, es el presidente de la liga española y nada tiene que ver con el PSG", ha afirmado el director deportivo del equipo, que ha recalcado que sus refuerzos en el mercado no han supuesto demasiada inversión dado que "muchos" han llegado "a cero".

Unas palabras en respuesta a Javier Tebas, que durante las últimas semanas ha cargado duramente contra las prácticas del PSG y la falta de acción frente a los conocidos como clubes-estado. El presidente de LaLiga, además, fue muy claro al asegurar que cuenta con los datos suficientes como para demostrar las irregularidades del PSG.

🎙 Leonardo : « Le rôle du directeur sportif n'est pas que le mercato. Ce sont des relations à créer. L'objectif est de savoir transmettre des émotions, de mettre en place une organisation. »#AskLeo pic.twitter.com/ULConEEND1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 10, 2020

"Critico al PSG porque no genera el dinero para tener la plantilla que tiene. Esto provoca una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo. No corresponde al patrocinio real. ¿Cómo puede explicarnos el PSG que tiene una plantilla de casi 600 millones de euros? Si gana la Ligue-1, no ganará más de 45 millones de euros... Es imposible", espetó durante una entrevista el propio Tebas, que también reconoció que había invitado a dirigentes de la Ligue-1 y del PSG para demostrarles las irregularidades del club de París.

El PSG, pese a todo, parece querer quedarse al margen. Cabe recordar que el club, en coordinación con la Ligue-1, emitió un comunicado pidiendo a Tebas que cesara en sus críticas contra la competición y donde tachaba de irrespetuosa la actitud del presidente de la patronal española hacia el conjunto galo. "Algunos clubes españoles y su Liga se enfrentan a niveles de deuda insoportables después de una flagrante mala gestión, sin mencionar la forma en que se ha financiado el fútbol español durante la última década, incluida la del Estado", replicaron entonces desde Francia.

La última respuesta de Leonardo, por el puesto que defiende en el PSG, confirman que las relaciones entre Tebas y la entidad francesa no terminan de cuajar. El PSG defiende si gestión del mercado de fichajes y el presidente de la patronal española mantiene su postura sobre los abusos del PSG a la hora de invertir en refuerzos.

El 'caso Mbappé'

Leonardo, además de responder a Javier Tebas, también habló sobre la situación de Kylian Mbappé en el equipo. El brasileño volvió a cargar contra el Real Madrid y pidió a la UEFA una sanción a la entidad merengue por, supuestamente, haber estado preparando el fichaje de Mbappé durante las dos últimas temporadas. "Hace dos años que hablan públicamente de Mbappé. Esto debe ser castigado", denunció ante los medios de comunicación.

