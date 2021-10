La viral reacción de Memphis Depay cuando le preguntan si se arrepiente de fichar por el Barça

Que las cosas no van bien por Can Barça es conocido en todo el mundo y en Países Bajos están muy pendientes de lo que sucede en el club catalán por la gran cantidad de representantes que tienen allí. Ronald Koeman, Frenkie de Jong, Luuk de Jong... pero sobre todo Memphis Depay son los hombres que marcan la actualidad azulgrana. Este último ha pasado por los micrófonos de ESPN.nl y no ha evadido las preguntas sobre la situación de su equipo.

"Está claro que las cosas no van bien en Barcelona. A pesar de los resultados, estoy super contento allí. No me arrepiento de mi elección por el Barça. Todavía quedan muchos partidos por jugar, así que todo sigue abierto. Todo el mundo está entrando en pánico, pero lleva tiempo. No estoy preocupado, me siento bien y creo que todo cambiará", concreta el delantero que se mostró sorprendido por la pregunta y le espetó al periodista: "¿Cómo me puedes preguntar eso?".

Esto lo hizo al insinuar si se arrepentía de fichar por el club azulgrana. El internacional 'Oranje' ha disputado los nueve partidos jugados por el Barça en este arranque siendo, con diferencia, el mejor jugador del equipo. "Es el Barça. Sabes la grandeza del club y lo que significa para un jugador ir a un equipo como este", sentenció el futbolista neerlandés. Ahora está concentrado para afrontar dos partidos clasificatorios para el Mundial en este nuevo parón FIFA ante Letonia y Gibraltar.

️ "Hoe kan je dat nou vragen? Het is Barcelona, man." pic.twitter.com/8ih6ETDgEL — ESPN NL (@ESPNnl) October 5, 2021

Memphis fichó por el Barça y lo hizo después de terminar contrato con el Lyon en verano. Con Lionel Messi y Antoine Griezmann abandonando el Camp Nou, la responsabilidad ha recaído en el delantero internacional holandés de llevar al equipo en ataque. Su paso por el club ha coincidido con un duro comienzo de campaña. El Barça, cuya deuda bruta asciende ahora a 1.400 millones de euros, solo ha ganado una vez en sus últimos seis partidos, lo que lo deja noveno en La Liga y último de su grupo de Champions.

