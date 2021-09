La amenaza del Atlético por la Superliga: "Si hemos de decidir entre papá o mamá, nos iremos de casa"

Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, abrió este miércoles el foro World Football Summit, que se celebra en el Wanda Metropolitano, en el que los principales actores del fútbol tomarán la palabra. La comparecencia del directivo rojiblanco estuvo marcada por su discurso acerca de la Superliga Europea, explicando por qué surgió esta y la postura que tomó el club colchonero siendo uno de los que se 'bajaron' del proyecto.

La Superliga

"Lo que ocurrió fue una consecuencia de la situación que estamos viviendo. Hay un ambiente difícil, de crispación. Todo el mundo quiere cambiar todo aunque esté bien. Si ese cambio conlleva que todo explote da igual. La guerra por las competencias es un caldo de cultivo en un periodo generacional de cambio.

Se reclaman nuevas formas de vivir el fútbol. Esto nos obliga a adaptar las instalaciones y que los aficionados puedan vivir diferentes experiencias. A los jóvenes les cuesta engancharse a la tele o venir al estadio. Hay que hacer que se sientan involucrados. Hay directivos que se ponen nerviosos y quieren que todo se desarrolle más rápido y adelantarse al tiempo.

Gil Martín y Al-Khelaifi en la reunión de la ECA ECA

Estamos en un mundo cargado de pasión. En el fútbol se siente más que se piensa. Eso ha provocado que haya gente que quiera romper con todo. En la ECA me doy cuenta de lo diferentes que somos. El gestionar para todos es casi imposible. Buscar la concordia y la competición justa es difícil. Esas diferencias generan el ambiente que se está viviendo. Valoro lo que está haciendo UEFA para adaptarse, el formato post 2024 para contentar a los grandes. La Conference League me parece una idea inteligente. UEFA está intentando adaptarse".

Postura del Atlético

"A nosotros nos invitaron a formar parte de ello y el sentir del Consejo de Administración donde van a estar los 15 clubes más poderosos. Entendíamos que nos habíamos ganado el derecho de estar en la mesa que iba a negociar el futuro del fútbol español.

Tardamos 48 horas en darnos cuenta que poníamos en riesgo que el fútbol tradicional. Gracias a ese fútbol hemos llegado a donde estamos. También percibimos el rechazo de nuestra masa social. Me dio sentir que nos podíamos cargar ese fútbol tradicional. Me reuní con los accionistas, les dije que me sentía que traicionaba a la idea de este deporte y nos salimos.

Si las instituciones siguen en la misma línea no tardará en que aparezca otro sistema que le dé una vuelta de tuerca. Si nos obligan a decidir entre papá o mamá, nos iremos de casa".

Contra las fechas FIFA

El CEO del Atlético de Madrid reclamó este miércoles "someter a debate" quién paga los salarios de los futbolistas cuando están con sus selecciones y se mostró partidario de acotar las fechas FIFA a entre cuatro y seis semanas al año, con un mes de descanso "obligado".

"Habría que someter a debate quién paga los salarios de los jugadores durante el tiempo que están con sus selecciones. Todos los clubes sufrimos para llegar al equilibrio de cuentas al final de temporada y lo que estamos percibiendo es que cada día hay organismos que quieren organizar más partidos para generar más recursos", opinó el dirigente.

