Míchel: "¿Ángel Torres? Sabe cómo trabajo, otro presidente ya hubiese tomado decisiones"

Primera jornada intersemanal en lo que va de La Liga 2021/2022. El Getafe y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes y en la previa del partido, correspondiente a la sexta jornada del campeonato doméstico, Míchel ha comparecido ante los medios de comunicación.

¿Cómo está el vestuario?

"Los chicos estaban golpeados, pero es una de las obligaciones nuestras, son jóvenes y se defraudan. Hay que recuperarse. El Atlético es un rival muy fuerte y temible. Quién sabe si no es un reclamo perfecto para empezar sobre lo que queríamos".

Cinco derrotas

"No sé si lo estoy haciendo bien, sin ningún análisis más dice que no ganamos. Muchos presidentes en esta situación ya habrían tomado decisiones, el presidente sabe cómo trabajo. Mi refuerzo está en que nadie tenga que venir a decirme nada porque ya sé mis obligaciones. Hay que potenciar el aspecto mental. Pasan muchas cosas y todas son negativas y es cierto que eso no es fácil que no haga mella. Frente al Atlético hay que aumentar la concentración. Quién sabe si en vez de pegarle al palo va al palo".

¿Peor momento como entrenador?

"No, porque muchas veces los resultados no han sido tan negativos y no me he sentido tan a gusto. No voy a pedir que nadie salga bien a hablar cuando los resultados son malos. Las miradas están puestas siempre en el mismo lado. Mal momento será el día que no trabaje más y me dedique a jubilarse, que alguno lo querrá. Los malos momentos son cosas irrecuperables. En el deporte no sé convivir con la derrota y eso me anima a ir a por la victoria".

Mal rival

"Cambia la pregunta y cambia el sujeto y que seamos nosotros si es el partido para resarcirnos. ¿Se olvidarían las otras cinco jornadas? Yo creo que sí. Perdona que te cambie la pregunta pero intento cambiar a mi favor si puedo".

Bajas

"Tenemos seis bajas fijas, Arambarri, Jankto, Vitolo, Sandro, Cabaco, Sabit y de esas seis muchos de ellos jugadores importantes y hoy tenemos las dudas de Maksimovic y Olivera. Entendemos que tienen muchas ganas de jugar y probablemente lo harán pero hasta que no lo sepamos mañana no lo veremos. Es cierto que son jugadores que han venido contando".

¿Cómo se recupera al equipo?

"Desde hace unas jornadas. Mi manera de atraer, animar, educar a los jugadores es desde el ánimo y que se olviden de los miedos y los temores, que te llevan a desorganización y bajar los brazos, como nos pasó con el segundo gol del Rayo y el del Elche. Es imposible buscar la victoria con nervios y prisas. Compitiendo sí podemos ganar. Tenemos que competir y eso es un montón de cosas que a veces el equipo ha dejado de hacer, igual que aún perdiendo hemos competido".

Atlético, ¿mejor plantilla?

"Para mí sí, junto con la del Sevilla. El Atlético para mañana puede que tenga 4 ó 5 bajas. Son mucho más notables en otros equipos y eso habla de la plantilla que tienen".

Ángel Torres

"Hablo con él habitualmente. No necesito hablar con él. En condiciones normales no ha sido un presidente vehemente y que se le doble la mano. Hablamos muchísimo, esta última semana hace tres días. Si fuese el presidente y hubiera tenido que hablar con el entrenador habría dicho cuatro cosas. En el trayecto de Vallecas aquí fui animándoles. Es posible que las circunstancias hagan que el entrenador no está aquí, pero ellos sí. Lo que tienes que hacer es cuatro hostias encima de la mesa pero no lo haré, sería una manera de culpar a los jugadores".

Fundalmentalmente, te puedes encabronar de cinco maneras Míchel, entrenador del Getafe

Jankto

"Las noticias no son buenas porque no está con nosotros. El miércoles va a tener una resonancia que va a sernos de más claridad. No lo tenemos para el Betis, Real ni a él ni a Cabaco ni a Vitolo... Ahora mismo mi familia son mis jugadores, lo siento por mis hijos y nietos. Jankto sabe que le adoramos pero él entiende que no está y tenemos que dar a otro ese cariño".

Macías y Florentino

"Cualquier de mis jugadores lo está. Para mí Florentino ha tenido una adaptación muy importante. Si le pongo de titular no me voy a equivocar. Es cierto que es un jugador con calidad pero ahora yo creo que está en buen momento y una estabilidad física".

Falta de gol ante el Atleti

"Hace 17 partidos no estaba yo aquí, pero sí recuerdo una victoria y no estaba Simeone. Ahora mismo acabo de ver a Enes tirar cinco penaltis y no ha fallado ninguno. Hay circunstanciada".

Lecciones de las derrotas

"Fundamentalmente que te puedes encabronar de cinco maneras. Se aprende en el individuo y las cosas que van a pasar. Todo el mundo nos alababa tras perder tres partidos y yo estaba con la mosca detrás de la oreja. Otra gente nos dice que tenemos mala suerte. Tenemos lesiones sin entrenar, de jugadores que consideramos importantes pero tenemos a otros, hemos preparado al equipo en otras circunstancias, incluso ganando, cuando antes era jugador y ganaba se buscan soluciones. Prefiero aprender ganando".

Vitolo, Sandro y Cabaco

"Vitolo tiene una rotura de sóleo, sin confirmar. Sandro la semana pasada apareció con un problema que nos impedía alinearle, no entrenó. Cabaco tuvo un episodio en el tendón, ante la infiltración se produjo una celulitis que significa infección, ahora ha estado en el hospital para limpiarle todo, estará 7-8 días más".

