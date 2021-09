El nuevo Rayo Vallecano de Falcao se lleva el derbi madrileño ante un Getafe en caída libre

Victoria muy convincente de un Rayo Vallecano que ha demostrado adaptarse a la perfección a la Primera División. El equipo de Andoni Iraola arrolló al Getafe de Míchel que sigue perdido sin encontrar su estilo y que empieza a estar inmerso en una dinámica realmente peligrosa. [Rayo Vallecano 3-0 Getafe: Narración y estadísticas].

El día, que estaba preparado para el debut de Radamel Falcao, le salió a la perfección al conjunto vallecano, ya que sumó su segunda victoria de la temporada y pudo celebrar el primer tanto del 'Tigre'. El colombiano ya marca las diferencias e ilusiona a su nueva hinchada con un año esperanzador por delante, olvidando las polémicas extradeportivas.

Dicen que a perro flaco todo se vuelven pulgas. Pues algo así debió pensar Míchel en el inicio de su partido contra el Rayo Vallecano. Un Getafe que no ha empezado bien la temporada tuvo un comienzo de encuentro en Vallecas que fue para olvidar. Todo lo que sucedió en los primeros 15 minutos les iba a la contra. Para empezar, una de las ocasiones más claras del partido que se fue al limbo en lugar de significar uno de los goles del año. Zapatazo espectacular de Enes Unal de falta desde más de 30 metros que se estrelló en la escuadra de la portería vallecana. Lanzamiento increíble del delantero que tras dibujar una folha seca en el cielo de Madrid hizo temblar hasta los cimientos del estadio, pero no fue gol.

El Rayo consiguió sacudirse el susto y pocos minutos después consiguió abrir el marcador previo paso por la polémica. Djené golpeó con su brazo en la cara a Nteka dentro del área en una jugada que había pasado casi desapercibida. Sin embargo, desde la sala VOR avisaron a Cordero Vega de que debía revisar la jugada y así lo hizo. Consultó el monitor del VAR y señaló la pena máxima. Trejo transformó con autoridad el tanto.

Y para completar el cúmulo de infortunios, Míchel tuvo que hacer el primer cambio antes de hora tras la lesión de Jankto. El extremo getafense se retiró en camilla y entre ostensibles gestos de dolor después de que se le quedara el pie enganchado en el césped. El propio futbolista hacía gestos de haber sufrido una fuerte torcedura. En su lugar salió Vitolo.

Después de un inicio frenético, el partido se estabilizó un poco antes del descanso, aunque eran los de Andoni Iraola quienes seguían teniendo el control del choque y de la situación. No obstante, los parones, las faltas y las tarjetas amarillas se llevaron el protagonismo en la recta final antes del paso por vestuarios en un primer tiempo que tuvo seis minutos de añadido.

Bebe pelea un balón en la banda en el Rayo Vallecano - Athletic EFE

El segundo tiempo comenzó en la misma línea que había finalizado el primero. Ambos equipos se olvidaron completamente de jugar y del fútbol y se dedicaron a la guerra, a las batallas y a las disputas. El choque no aguantaba más de medio minuto sin interrupciones y eso terminó definitivamente con la continuidad y la fluidez del choque. En el minuto 66 ya se habían mostrado hasta ocho cartulinas amarillas.

Falcao pone la ilusión

Al menos, cuatro minutos más tarde se produjo el momento esperado por todos y por los que la afición del Rayo había acudido hasta el Estadio de Vallecas en el mediodía del sábado. Radamel Falcao regresaba a La Liga para hacer su debut con el equipo madrileño y buscar su primer tanto. No tardó el colombiano en dejarse ver, ya que desde sus primeros segundos en el campo buscó su velocidad para ganarle la partida a los centrales del Getafe haciendo vibrar a la hinchada en cada acción.

La ilusión y las buenas sensaciones que despertaba la sola presencia de Falcao en el campo provocó que el Rayo se olvidara de las batallas pasada y se volviera a centrar en el fútbol. Y la primera que pudo le dio la puntilla al Getafe de Míchel. En el minuto 78, Ciss anotó el segundo tras aprovechar un balón suelto en el segundo palo para rematar a cabeza de placer. La grada de Vallecas se volvía loca celebrando la victoria momentánea de su equipo.

El protagonismo de Ciss no se quedó ahí, si no que se convirtió en el asistente del primer gol de Radamel Falcao con la camiseta del Rayo Vallecano. El centrocampista del equipo madrileño metió un preciso balón en profundidad para que el colombiano controlase y ejecutase con un disparo cruzado ante el que David Soria no pudo hacer nada. La fiesta del Rayo ya era completa, pero se redondeó en los minutos finales gracias al paradón de Dimitrievski al lanzamiento de penalti de Enes Unal, que dejó patente la dinámica errática del conjunto azulón. El choque concluyó con un tiempo de añadido eterno de nueve minutos frutos de los parones que se sumaba a los 6 minutos que ya hubo en la primera parte.

Rayo Vallecano 3-0 Getafe

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena, Fran García; Comesaña (Mario Suárez, 89'), Pathé Ciss; Bebé (Álvaro García, 54'), Trejo (Unai López, 70'), Isi Palazón (Sergi Guardiola, 89'); y Nteka (Falcao, 70').



Getafe: David Soria; Iglesias (Florentino Luis, 46'), Djené, Cuenca, Olivera (Mata, 72'); Damián, Chema Rodríguez (Macias, 46'), Jankto (Vitolo, 13'), Maksimovic, Aleñá (Jonathan Silva, 72'); y Enes Unal.



Goles: 1-0 8' Trejo, de penalti. 2-0 77' Pathé Ciss. 3-0 81' Falcao.



Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Bebé (7'), Saveljich (42'), Comesaña (45'), Fran García (46'), Balliu (85') y Pathé Ciss (90+4'), del Rayo; y a Djené (8'), Chema (18'), Damián (38'), Olivera (41'), Aleñá (65'), Enes Unal (83') y Macias (90+5') del Getafe.



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Santander, disputado en el estadio de Vallecas de Madrid ante unos 5.000 espectadores.

Sigue los temas que te interesan