"Guardiola debe dedicarse a entrenar": la afición del Manchester City le declara la guerra

A Pep Guardiola le ha surgido un problema con su propia afición. El técnico catalán ha sido atacado por los seguidores del Manchester City después de soltar un mensaje tratando de motivar a la gente de acudir al estadio. Quizás su discurso no fue el correcto y eso ha provocado un calentón entre los aficionados citizens.

"Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado. Necesitaremos a la gente el próximo sábado, por favor, porque estamos cansados, lo sé. Va a ser un partido duro y ellos son muy buenos y será un encuentro importante para nosotros. Por eso invito a toda nuestra gente a que venga el próximo sábado a las 3 de la tarde y mire el partido", dijo Guardiola el pasado miércoles.

Su palabras llegaron después de que en el último partido de la Champions League acudieran al Etihad Stadium alrededor de 38.000 personas, cuando la capacidad total del estadio es de 55.000. El recado de Guardiola dando un toque de atención para que vaya más gente a verles no ha sido bien recibido.

Respuesta de la afición

Le ha respondido Kevin Parker, secretario general del club oficial de fans del Manchester City: "No estoy seguro de qué tiene que ver eso con él. No comprende las dificultades que algunas personas pueden tener para llegar a un partido en el Etihad un miércoles por la noche a las 8 pm. Tiene que pensar en niños, es posible que no puedan pagarlo, todavía hay algunos problemas por el Covid-19... No veo por qué lo comenta".

Pep Guardiola, dirigiendo al Manchester City Reuters

Y sigue: "Es el mejor entrenador del mundo, pero de la misma forma te digo que tal vez debería ceñirse a entrenar. Tapa lo que fue una buena noche. Ahora la gente habla más de los comentarios de Pep que de un partido fantástico. Cuestionar el apoyo, que es efectivamente lo que está haciendo, es decepcionante e injustificado", expresó.

De hecho, cree que las palabras de Guardiola solo hacen más que dar argumentos a otras aficiones para meterse con ellos: "También hace el juego a los hinchas de otros equipos que quieren aprovechar cualquier oportunidad para atacar al City por lo que creen que es la escasa asistencia. La gente se refiere al Etihad como el 'Emptyhad'. Es una forma de divertirse por parte de los hinchas del equipo contrario, pero no tiene ninguna justificación. No es cierto. Nuestra asistencia es generalmente excelente"

"No creo que nadie en el club deba cuestionar la lealtad de los aficionados. Es frustrante", acabó su respuesta.

[Más información: Guardiola se hace viral tras perder los nervios en pleno partido]

Sigue los temas que te interesan