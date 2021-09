Ansiedad en el fútbol de élite: "Les decía a mis compañeros que me sentía como una basura"

La ansiedad y el deporte de élite han ido de la mano en los últimos tiempos. Si hace unos años era complicado ver a los profesionales confesando problemas de salud mental, cada vez es más habitual verles reconocer estos. Y esto es algo que ayuda al ciudadano de a pie. El último en relatar su realidad ha sido el futbolista Joe Bryan.

En declaraciones para ESPN, el jugador del Fulham de 27 años ha reconocido que convive con la ansiedad desde hace años y también que sus compañeros han sido claves en su recuperación. Para Joe Bryan todo comenzó en el año 2019, durante un partido contra el West Ham.

"Era como estar en un trance, una niebla sobre tu cabeza", revela el futbolista. A partir de ese momento, se comenzó a sentir cada vez peor, llegando a decir que se sentía "como una mierda" desde que se despertaba. "Me pregunto si tengo derecho a jugar donde estoy, si soy lo suficientemente bueno para estar donde estoy. Me cuestiono a mí mismo", señala.

Durante su relato, Joe Bryan relata un ataque de pánico que vivió cuando fue a una peluquería: "Fue como entrar al supermercado y estar convencido de que todos te miran porque tienes papel higiénico pegado a tu zapato, cuando no es así". Siempre pendiente de lo que otros pensasen o dijesen de él, se hizo un adicto a las redes sociales: "Solía mirarlas cuando sabía que no había jugado bien, para ver si se habían dado cuenta de que era una mierda".

Ver la luz

Algo importante para dejar todo esto a un lado, aunque no siempre atrás, fue verbalizarlo delante de sus compañeros de vestuario: "Les digo 'hoy me siento como una basura', y eso me permite ir a trabajar y tener mi día de mierda porque así me siento". "He tenido sesiones en las que corría y me preguntaba si me juzgaban por no trabajar lo suficientemente duro o dar un mal pase", asegura el futbolista.

Calum Chambers fue clave en su mejora y todo gracias a la mejor de las medicinas: la risa. "Solía ir con él a los entrenamientos en el coche y siempre me tomaba el pelo. '¿Por qué siempre estás tan enfadado? ¿Qué te pasa?'Humanizar toda la situación me ayudó", afirma Joe Bryan en ESPN.

Por último, el futbolista del Fulham manda un mensaje a aquellas personas que se encuentren en una posición similar a la suya: "Habla con la gente, menciona cómo te sientes. Si esto puede servirle a alguien con el mismo tipo de sentimientos que tuve, espero haberle ayudado".

