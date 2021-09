Tite abre la puerta a Guardiola para el futuro de la selección de Brasil

Pep Guardiola confesó el pasado mes de agosto que su objetivo era llegar a dirigir a una selección nacional. Esto lo dijo durante un evento en Brasil y desde el país sudamericano han recogido el guante. Tite le abrió las puertas de la Canarinha al afirmar que un entrenador "no tiene nacionalidad sino competencia". El culebrón está abierto.

Brasil se enfrenta a Chile en partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022. En la rueda de prensa previa al encuentro internacional, Tite fue preguntado por las declaraciones de Guardiola y la posibilidad de ver a Pep algún día entrenando al combinado brasileño: "El técnico no tiene nacionalidad sino competencia y esta es una lógica que se aplica tanto para él como para los entrenadores brasileños".

Tite es el actual seleccionador de la Verdeamarela, pero no descarta la opción de que su sucesor en el cargo sea Guardiola. Lo cierto es que la selección de Brasil no conoce un entrenador extranjero desde hace ya 95 años. Una particular tradición a la que no es ajeno el técnico del Manchester City.

Futuro de Guardiola

En un evento de la compañía de inversión XP Investimentos, Pep Guardiola hizo saltar la liebre al hablar de su futuro. Los años pasan y el de Sampedor cree que puede haber llegado el momento de dejar el Etihad Stadium. Eso sí, todavía tiene contrato por dos temporadas más con los skyblues, hasta junio del año 2023.

"Una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años en el Manchester City, necesito detenerme y ver, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar ese camino. Me gustaría entrenar en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial", afirmó el entrenador español durante el acto.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City Reuters

Preguntado directamente por la posibilidad de entrenar a la Seleçao, Guardiola aseguró que no veía a un técnico extranjero en el banquillo: "Yo creo que el técnico de la selección brasileña siempre será un brasileño, no veo a un extranjero en selecciones como Brasil".

Además, Pep no se olvidó de elogiar la labor de Tite a los mandos del combinado nacional de Brasil: "Creo que su equipo es fantástico, algunos de sus jugadores lo son míos y otros son mis rivales y se complementan muy bien. Brasil siempre es favorito en todas las competiciones que disputa, siempre lo fue y lo será".

