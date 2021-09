Griezmann se despide del Barcelona: "Me voy triste"

Atlético de Madrid y Barcelona llegaron prácticamente sobre la bocina a un acuerdo para la cesión de Antoine Griezmann. El delantero galo vuelve a la que fue su casa y lo hace después de no haber acabado de encontrar su sitio en el Camp Nou. Esto es algo de lo que es consciente el futbolista. Así ha dejado constancia de ello en su despedida del club blaugrana.

El internacional francés ha querido mostrar su agradecimiento al Barcelona y a su afición. Pero también ha recordado que se va "triste" porque no ha podido "disfrutar" más de los aficionados del conjunto culé. Eso sí, el jugador ha asegurado estar "orgulloso" de haber sido un barcelonista más.

"Queridos Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso por haber sido uno de los vuestros. Visca Barça", ha escrito en sus redes sociales.

Estas han sido las últimas palabras de Griezmann como jugador azulgrana... de momento. La cesión acaba el próximo mes de junio, aunque ella va ligada a una opción de compra por valor de 40 millones de euros más bonus. Un precio que el Atlético de Madrid podría asumir el verano que viene.

El delantero francés cambió el Atlético por el Barça en 2019. Entonces la venta se cifró en 120 millones de euros. Después de dos temporadas en el Camp Nou, Antoine Griezmann regresa al equipo rojiblanco para ponerse a las órdenes del 'Cholo Simeone'. Al vigente campeón de La Liga.

Efecto dominó

La llegada de Griezmann al Atlético estuvo implicada en una serie de operaciones entre clubes de La Liga y el Chelsea inglés. Todo comenzó con la petición del Barcelona por Joao Félix. El Atleti se mostró inflexible, pero continuó abierta la vía Griezmann. Pero para el regreso del francés al Wanda iba de la mano de la salida de Saúl Ñíguez.

Chelsea y Atlético formalizaron la operación pasadas las 00:00 hora peninsular española. Después LaLiga informó que tanto la documentación de la cesión de Antoine Griezmann como la operación que ha llevado a Luuk de Jong a la Ciudad Condal entraron en tiempo. La noche fue larga e intensa, pero, finalmente, Saúl jugará en el Chelsea; Griezmann lo hará en el Atleti y De Jong en el Barça.

