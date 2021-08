Ilaix y el Barça se acercan a resolver su salida: dos clubes europeos aprietan

Ilaix Moriba estaba destinado a triunfar en el Barça, pero su futuro como culé se ha torcido del todo este verano. Tomó la decisión de renovar para buscar suerte (y un contrato mejor) en otro equipo y parece que su salida está más cerca que nunca de producirse. Tottenham y RB Leipzig son los equipos que ahora mismo están pujando más fuerte por él.

El contrato de Ilaix con el Barça acaba en verano de 2022. El club azulgrana nunca llegó a las exigencias económicas del canterano y las negociaciones por su renovación acabaron por romperse. El jugador está apartado del primer equipo y si no sale traspasado ni renueva se quedará todo el año en la grada.

La tensión ha sido máxima, pero ahora que se acerca el cierre del mercado de fichajes parece que se acabará tomando la decisión más lógica: buscar un traspaso este verano. El Leipzig, desde la Bundesliga, es el club que más se ha interesado en Ilaix, pero el dinero que ofrece (6 millones de euros) está muy lejos de lo que pide el Barça (en torno a 20 'kilos').

Ilaix Moriba arranca la pretemporada con el Barça B FC Barcelona

Mundo Deportivo advertía este viernes de la irrupción del Tottenham en las negociaciones. El club londinense quiere al canterano del Barça y, como el Leipzig, tiene el permiso de la entidad catalana para negociar con el jugador las condiciones de un hipotético traspaso. Quedan cuatro días de mercado de fichajes y la situación parece ir encaminada hacia una salida de Moriba del cuadro azulgrana este mismo verano.

De la Fuente habla

Luis de la Fuente, seleccionador español sub21, aseguró que se toman "con naturalidad" la decisión de Ilaix Moriba, internacional con España con la sub-17, sub-18 y sub-19, de optar por Guinea, su país de nacimiento, para su debut con la absoluta.

"Cada uno toma las decisiones que considera oportunas; y no hay más. Ha estado con nosotros y ahora parece que la situación no lo permite. Hay que tomárselo con naturalidad. No hay otra fórmula", comentó el técnico en rueda de prensa tras dar la lista de 23 convocados para los primeros partidos de clasificación de cara al Europeo de la categoría que se disputará en 2023 en Georgia y Rumanía.

Ilaix Moriba vive una situación tensa en su club, el Barcelona, ya que finaliza contrato el 30 de junio de 2022 y, según expresó el club en boca de Joan Laporta, exige unas condiciones fuera de lugar para renovar que le hacen estar apartado del primer equipo.

