Los clubes de La Liga, fuera de los premios UEFA: sin candidatos mientras el Barça femenino domina

La UEFA ha confirmado los candidatos a las diferentes categorías de los premios anuales que entregan desde el organismo. En ellos, la organizadora de las principales competiciones continentales busca reconocer al mejor jugador y entrenador del año tanto en la categoría femenina como en la masculina. Y, reflejo del bajón que han tenido los equipos españoles, es que ningún representante de La Liga está entre los candidatos a ninguna categoría.

El Chelsea, último campeón de la Champions League y de la Supercopa de Europa, es el gran candidato a vencer en las dos categorías masculinas. Además, la entidad británica también ha conseguido una opción de llevarse premio en la categoría masculina, donde su entrenadora Emma Hayes es aspirante a llevarse el galardón.

El Villarreal, mejor club español en competiciones europeas, no está en ninguna de las dos categorías en las que tenía opciones. El Submarino Amarillo, campeón de la Europa League y subcampeón de la Supercopa de Europa, no ha conseguido que ningún jugador esté entre los candidatos a mejor del año. Tampoco su entrenador Unai Emery, que firmó un hecho histórico al ganar su cuarto título de estas características.

🏆 UEFA Men’s Player of the Year winners:



2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modrić

2019: Virgil van Dijk

2020: Robert Lewandowski

2021: ___________? #UEFAawards pic.twitter.com/cUEF28USZp August 18, 2021

El principal premio es el de mejor jugador del año, que busca relevo tras los galardones a Cristiano, Modric, Van Dijk y Lewandowski de los últimos años. Jorginho parte como principal candidato, pues ha conseguido ganar tanto los dos títulos continentales con el Chelsea como la Eurocopa con la selección italiana. Kanté con Francia y De Bruyne con Bélgica no consiguieron alcanzar ni la gran final.

Entre los entrenadores, Thomas Tuchel también parte como gran candidato tras ganar esos dos títulos europeos. El seleccionador Mancini sería su principal rival, pues Guardiola únicamente tiene como respaldo el título de la Premier y la final de la Champions. Sin embargo, en premios como los The Best ya se produjeron sorpresas al no darle el galardón a mejor entrenador al campeón de la Champions.

En las categorías femeninas, es el FC Barcelona el que parte con ventaja. El conjunto azulgrana ganó el triplete al alzarse con los títulos de Copa, Liga y Champions League. Por ello, cuenta con tres jugadoras aspirantes a ser la mejor del año y al técnico Cortés en la categoría de mejor entrenador.

El catalán, sin embargo, dejó el cargo a final de temporada tras varias discrepancias con la plantilla. Por ello, podría darse el caso de que el mejor etnrenador del año en el fútbol femenino tuviera que recoger el premio sin formar parte de ningún equipo.

Premios y candidatos

Mejor jugador del año

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Mejor jugadora del año

Jennifer Hermoso (FC Barcelona)

Lieke Martens (FC Barcelona)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Mejor entrenador masculino del año

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (seleccionador de Italia)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Mejor entrenador/a femenino del año

Lluís Cortés (FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (seleccionador de Suecia)

Emma Hayes (Chelsea)

