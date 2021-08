Las jugadoras del Rayo Vallecano denuncian al club por no darlas de alta en la Seguridad Social

La plantilla del Rayo Vallecano femenino ha dado un paso al frente para plantarse ante el club. La entidad madrileña, según denuncia su plantilla, no ha dado de alta a las jugadoras y no cumple con algunas condiciones laborales aparentemente comunes para cualquier futbolista profesional. Por ello, apoyadas en el sindicato de AFE, han explicado públicamente cuál es la situación. AFE, por su parte, ha denunciado al conjunto rayista ante la Inspección de trabajo.

"Hemos denunciado al Rayo Vallecano ante la Inspección de Trabajo por no dar de alta a las futbolistas en la Seguridad Social, lo que puede suponer un fraude, sin olvidar que hablamos de un claro caso de desigualdad en relación a sus compañeros", ha confirmado David Aganzo, presidente de AFE, en una rueda de prensa donde ha habido una amplia representación de jugadoras rayistas.

Además, el máximo representante del sindicato, ha reconocido que jugadores de la primera plantilla masculina han mostrado su apoyo a sus compañeras. "Me han llamado Óscar Trejo y Mario Suárez, la plantilla está a muerte con sus compañeras y habrían estado en esta rueda de prensa de no haber tenido entrenamiento", ha confirmado Aganzo. "Harán lo que sea por sus compañeras, pero este equipo, el Rayo Femenino, tiene capacidad suficiente para salir adelante por sí mismo".

El respaldo de los jugadores al equipo femenino no es nuevo. En anteriores crisis entre equipo y directiva, nombres representativos del Rayo masculino no dudaron en trasladar su apoyo a sus compañeras tanto en público como en privado.

Pilar García, una de las capitanas del Rayo y que ejerció de portavoz, afirmó en la rueda de prensa que solo quieren sentirse "como cualquier trabajador o trabajadora, con las mismas condiciones laborales". Pese a no querer "llegar a esto", pues deberían estar preparando la nueva temporada, se han visto empujadas a hablar en público y a plantarse hasta que la situación cambie.

"Nos sentimos maltratadas porque no tenemos las mismas condiciones laborales. Debemos tener las mismas que los compañeros del primer equipo", aseguró. Paula Andújar, otra de las capitanas y que también habló durante la comparecencia, recalcó que no piden "nada del otro mundo", pero que se sienten "en desigualdad en relación" a sus compañeros.

"Nos gustaría tener acceso al gimnasio, necesitamos unos servicios médicos mínimos, un buen servicio de fisioterapia con material adecuado… En una palabra, queremos desarrollar dignamente nuestra profesión", ha afirmado. Por su parte, María José López, codirectora de la asesoría jurídica del sindicato, ha destacado que "puede haber consecuencias legales para el Rayo" por el hecho de no tener dadas de alta a las jugadoras.

Posibles sanciones

"Hemos aportado pruebas de no que no están dadas de alta en la Seguridad Social mientras están trabajando, lo que puede suponer una sanción administrativa. También puede ser penal por producirse un fraude a la Seguridad Social. Es una situación de fraude. El fútbol no puede quedarse fuera de las normas del derecho laboral", ha explicado López.

El Rayo Vallecano, por su parte, no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. La relación entre el equipo femenino y la directiva ya se tensó la temporada pasada, cuando las jugadoras denunciaron una mala alimentación durante una jornada de la Liga Iberdrola. Martín Presa, presidente de la entidad rayista, aseguró en EL ESPAÑOL que todos los procedimientos que se habían seguido eran correctos y que estaba dispuesto a recibir a cualquier miembro del Rayo para atender sus preguntas o molestias.

