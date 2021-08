9 de 9

En el mismo directo de Twitch, Piqué también respondió a una de las preguntas más virales que todos sus seguidores se hacen: ¿por qué ha llenado su perfil de Instagram de tantos selfies?

La explicación es sencilla:

"Hay un punto en mi vida que, a veces, me aburro. Nunca he sido muy de Instagram. El otro día, hablando con un compañero, que no voy a decir quién es, me comentó no sé qué del 'engagement' y empecé a hacerme 'selfies' por aburrimiento y cachondeo".

"Ahí estamos, haciendo un poco el gilipollas, así que imagino que algún día haremos 'the end'. No hay nada publicitario, es una gilipollez".