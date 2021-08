Semana Mbappé: radiografía a la gran operación del verano entre PSG y Real Madrid

La nueva temporada ha arrancado y el mercado de fichajes se aproxima hacia su final. No quiere decir eso que todavía no haya asuntos importantes pendientes, puesto que aún puede explotar el gran bombazo del verano. El protagonista, como no, es Kylian Mbappé. El delantero del PSG afronta dos semanas en las que se definirá su futuro que solo puede pasar por dos lados: París o el Real Madrid.

Se esperan novedades a partir de este lunes. La Gazzetta dello Sport ya adelantó días atrás que este lunes tomaría la palabra Mbappé, para lo que todavía no hay confirmación. Hable en público o no, se busca una solución para su caso. La balanza se tiene que decantar, pero falta ver si hacia el lado del Real Madrid o al del PSG, al menos, hasta el verano que viene.

Llegados a este punto es crucial conocer las posturas de todas las partes (o las cruciales) implicadas en la operación.

Mbappé

El futbolista lo tiene claro y eso es lo más importante. Kylian Mbappé quiere poner punto y final a su etapa en el PSG cuatro temporadas después de su fichaje. Tiene contrato hasta 2022, pero cree que es la hora de dar el salto al Real Madrid y liderar el proyecto del club blanco. En el PSG, Neymar y ahora Leo Messi son una barrera para él para ser la estrella de uno de los principales aspirantes a ganarlo todo en Europa.

Pero que Mbappé quiera fichar por el Real Madrid no significa que quiera dejar París de mala manera. Hasta ahora, el jugador no ha querido dejar ni un solo mal gesto y es que guarda cariño al club de su ciudad y a su afición. Por eso se debate entre seguir presionando desde dentro para salir o dar el paso definitivo y salir en público para pedir su marcha este mismo verano.

Si Mbappé se sienta otra vez con el jeque Al-Khelaifi será para decirle que se quiere ir. Todos los intentos en busca de su renovación han sido en vano y nada cambiara durante las próximas dos semanas.

PSG

El PSG ha visto frustrado su intento por montar un superequipo con Messi, Neymar y Mbappé liderándolo. El francés no quiere ser el tercero en la jerarquía del equipo y tiene más clara su salida tras el fichaje del argentino.

Los aficionados del PSG, en el Parque de los Príncipes REUTERS

El club parisino decía tener todo listo en el plano económico para cumplir con el Fair Play Financiero sin dejar marchar a Mbappé pese a sumar el salario de Leo a sus gastos. Fue el último método de presión, como las palabras de Al-Khelaifi, Pochettino y algún otro como Di María que dijeron que el delantero ya no tenía excusas para irse.

Sin embargo, al PSG le empieza a quedar poco margen y podría tener que aceptar la derrota si no quiere sufrir un palo mayor: perder a Mbappé gratis el próximo verano. Ahí está la clave por mucho dinero que haya en el Parque de los Príncipes.

Lo más cómodo ahora para el PSG es que Mbappé salga en público y diga que se quiere ir. En el club saben que eso pondría en contra del jugador a la afición -que ya le pitó en el regreso del público al estadio- y así su salida sería menos traumática para la directiva. Además, su sustituto, Messi, ya está en París.

Real Madrid

Por último, el Real Madrid. Si bien el club blanco todavía no ha movido ficha, lleva todo el verano preparándose para ello. Lleva todo el mercado de fichajes confiando en que su oportunidad iba a llegar y ahora la ve más cerca que nunca. Sin entrar en guerras con nadie. Sin tirar la casa por la ventana por un jugador que acaba contrato en un año.

Mbappé es la pieza sobre la que el Real Madrid quiere construir su próximo proyecto. Es el fichaje deseado por todos y su momento ha llegado. La pandemia lleva desde el año pasado frenando fichajes millonarios, pero con Mbappé está todo medido para que se pueda llevar a cabo.

Saldría por 150 millones de euros. El fichaje más caro de la historia del Real Madrid, aunque no dejaría de ser barato en comparación al valor real del jugador. Que solo le quede un año de contrato es clave y renunciar a ese dinero, si en un año se va gratis, es una locura hasta para el PSG.

El Madrid espera a que dé comienzo el acto final. El acto en el que la tensión termine por romper el vínculo entre Mbappé y el PSG y desde París abran por fin la puerta a negociar un traspaso.

