Piqué se estrena en Twitch, anuncia un proyecto con Ibai y le vacila: "Estoy jugando por cuatro duros"

Gerard Piqué debutó este domingo como streamer en Twitch. El central del Barcelona, que metió un gol en la victoria contra culé en la primera jornada de Liga, habló distendidamente con sus seguidores durante dos horas y con la compañía de Ibai Llanos. Como siempre, Piqué no se mordió la lengua y habló a su manera de temas diferentes.

Lo primero que hizo en la plataforma fue describir cómo se sentía tras volver a jugar con público en el Camp Nou: "Hacía como 17 meses que jugaba sin público y la gente es acojonante. La gente ha estado enchufada y el equipo ha estado muy bien. La Real es un gran equipo y hemos estado 70 minutos jugando un gran fútbol. Venimos de todo lo relacionado con Leo y su salida y esta victoria nos da mucha confianza. Nada volverá a ser como antes, pero tenemos equipo para ilusionar a la gente, para competir hasta final de temporada. Hoy es el primer paso. La gente poco a poco se va a enchufar con el equipo", dijo sobre el nuevo Barça.

Lo de Messi sigue doliendo y Piqué contó cómo se lo toman ahora: "Messi fue un golpe que no se esperaba. Lo conozco desde los 13 años y nos ha hecho mejores a todos. Hay que aceptarlo, porque es la realidad. Hay que intentar dar todos un paso adelante para poder seguir siendo competitivos. Desearle suerte y ver qué podemos hacer tanto en LaLiga como en la Champions", explicó.

-Piqué llamando y dándole órdenes a Riqui Puig como si fuera su papá.

-Riqui dándole subs a Ibai y Griezmann a Piqué.

-Ibai trolleando a Riqui por no jugar.

-Riqui diciéndole a Piqué que no va a poder pagar la casa este año.



El directo más surreal en la historia @IbaiLlanos pic.twitter.com/0gTyyHRv8Y August 16, 2021

Sin Messi, pero con Memphis Depay: "Estaba para firmarla rebaja con el presidente y apareció Memphis. le dije: 'Memphis voy a firmar y gracias a esto te van a inscribir. A ver si me das algo de lo tuyo…' Hoy, al menos, me ha dado el pase de gol".

En este nuevo Barça todos tienen que remar y el que ya lo ha hecho ha sido él aceptando una nueva rebaja de salario: "Desde el primer día estuvimos muy abiertos a ello. Nos alineamos y dimos facilidades. Por un tema de timing decidimos que yo fuera el primero. Hay malentendidos y quiero dejar claro esto. Quiero que la gente esté con el equipo y que nos ayude a todos. Totalmente alineados con el club para que podamos salir de esta situación. Es el inicio de una era sin Leo, pero vamos a tener muchas emociones positivas".

Tenemos una muy grande montada con Ibai en relación a un equipo

Respecto a esto y su faceta como empresario, Piqué contó cómo se maneja él fuera de los terrenos de juego: "No hago las cosas por dinero. La mentalidad es hacer las cosas bien y que sea un pelotazo. Se invierte para no perder dinero y a partir de ahí, lo que salga. Lo de la Copa América fue un ejemplo", dijo. Y a tenor de eso también desveló una sorpresa: "Tenemos una muy grande montada con Ibai en relación a un equipo".

El vacile fue constante entre Piqué y el streamer, al que lanzó un aviso bromeando: "No trates mucho con los del Madrid que luego salen los audios". Ibai, por su parte, le llamó multimillonario en otro momento de la charla y Piqué salió con una genial respuesta: "No me jodas que estoy jugando por cuatro duros", dijo en relación a su rebaja salarial.

El dinero en el fútbol

Piqué explicó lo importante que es en el mundo del fútbol saber gestionar el dinero: "Hay gente de la Selección que tiene cocodrilos en los bolsillos y se tiran a por un euro en plancha. Te metes en un nivel de vida amplio y cuando te retiras es el abismo. Le pasa a muchos jugadores. Nosotros no podemos vivir del fútbol hasta los 60. Jugamos hasta los treinta y tantos. La gente no sabe lo que es ganar mucho dinero siendo joven. Hay que gestionar eso bien. Se lo he dicho a LaLiga para ayudar a los jugadores a gestionar su patrimonio. La gente no se da cuenta. Sería bueno que los jugadores tuvieran las herramientas para poder gestionar la fama y el dinero. Desde fuera parece todo muy bonito".

Para acabar, desde Twitch, habló sobre la polémica que hay en el periodismo por el auge de los streamers y su acceso a los futbolistas, como es el caso de Ibai: "Los dos mundos pueden convivir. Seguro que la prensa escrita y la radio van a seguir funcionando porque hay gente muy buena. En Twitch quieren conocernos de otra manera".

