Jack Woolley, el olímpico que ha acabado con la cara desfigurada tras sufrir un brutal ataque

Jack Woolley vivió hace casi nada una de las mejores experiencias de su vida, su participación en unos Juegos Olímpicos, los de Tokio 2020. Unas semanas después está en una cama de hospital y con la cara desfigurada por culpa de un grupo de jóvenes que le atacaron a él y a otras personas.

Woolley es taekwondista. Participó en los JJOO, cayendo en octavos de final en su modalidad contra el argentino Lucas Guzmán. El deportista irlandés tiene solo 22 años y es abiertamente gay, aunque el ataque sufrido no tendría que ver con un acto homofóbico, aparentemente.

La imagen sobrecoge aunque, por suerte, ya pudo ser operado para que su boca fuera reconstruida. Desde su cuenta de Instagram ha querido contar cómo fue la noche del viernes -en la que sufrió la agresión- y cómo se desencadenó todo hasta que fue atacado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jack Woolley 🦂 (@jack_woolley_tkd)

La carta de Woolley

Gracias a todos por todos los mensajes para saber cómo estoy.

Anoche (viernes 13 de agosto) fui a comer con un amigo. Seguido de un bar para tomar un par de copas. De regreso a lo largo del río Liffey, una pandilla de 8-12 hombres y mujeres de unos 20 años comenzó a atacar violentamente a las personas a lo largo del paseo marítimo. Desafortunadamente, fui víctima de estos ataques aleatorios mientras caminaba adiós. Uno de los miembros del grupo me dio un puñetazo en la cara. Solo un golpe y seguido de "mi error, persona equivocada", luego continuaron corriendo por la carretera atacando a más civiles que se ocupaban de sus propios asuntos..

Afortunadamente, pude llamar a una ambulancia y mantenerme consciente. Mis amigos me ayudaron a superar todo esto y me alegra decir que ambos están bien y a salvo. Tengo suerte de que esto es todo lo que pasó, ya que había un puñado de nosotros hospitalizados y he oído que uno murió después de ser apuñalado.

Actualmente estoy esperando en el hospital de James para una cirugía bucal.

Gracias a todos nuevamente por el apoyo y amables mensajes. Espero una pronta recuperación. Han sido unos meses difíciles.

QUE DIA

[Más información: Adriana Cerezo, la niña con ansiedad a la que no le vale con la plata: "Quiere ser la mejor de la historia"]



Sigue los temas que te interesan